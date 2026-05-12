El Municipio y ARBA refuerzan acciones conjuntas para mejorar los recursos propios

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La Municipalidad de La Plata y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ampliaron el acuerdo de intercambio de información que mantenían vigente, con el objetivo de profundizar el trabajo articulado en materia de fiscalización, cobranza y fortalecimiento de los recursos públicos.
Las líneas de acción fueron definidas este martes durante un encuentro encabezado por el intendente de La Plata, Julio Alak, y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, del que participaron equipos técnicos de ambos organismos.
“Este trabajo conjunto con ARBA nos permite avanzar hacia una administración más eficiente y transparente, incorporando herramientas tecnológicas y fortaleciendo la capacidad del Municipio para mejorar los recursos públicos y brindar mejores servicios a los vecinos”, sostuvo Alak.
Asimismo, Girard destacó “la importancia de articular esfuerzos entre Provincia y municipios para mejorar la capacidad de fiscalización y hacer más eficiente la administración tributaria”. En ese sentido, señaló que “ARBA cuenta con experiencia técnica, herramientas tecnológicas y sistemas de información que pueden aportar de manera concreta al fortalecimiento de la recaudación municipal y a una gestión más inteligente de los recursos públicos”.
El titular de ARBA agregó que “cuando el Estado trabaja de manera coordinada puede optimizar controles, reducir niveles de evasión y garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva cumplan con sus obligaciones fiscales”.
El acuerdo contempla la realización de operativos de fiscalización conjunta en zonas de mayor capacidad contributiva, el intercambio de información para optimizar la comunicación con las y los contribuyentes, la planificación coordinada de acciones de fiscalización catastral y el asesoramiento jurídico para focalizar estrategias de cobranza coactiva en sectores de mayor concentración económica.
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Además, como parte de las tareas previstas, se programarán vuelos con drones y relevamientos mediante imágenes satelitales sobre áreas residenciales de alto valor inmobiliario, con el objetivo de detectar construcciones no declaradas y fortalecer la equidad tributaria.
Las acciones conjuntas comenzarán a implementarse en las próximas semanas y formarán parte de una agenda de trabajo permanente entre ARBA y el Municipio de La Plata orientada a mejorar la administración tributaria y fortalecer los ingresos públicos.
Participaron de la reunión el secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, Sebastián Genatti; el subsecretario de Hacienda de la Comuna, Matías Remes Lenicov; el subsecretario de Ingresos Públicos, Carlos Mongan; el subsecretario de Planificación municipal, Eric Lagorio; y el subsecretario de Coordinación Digital de la Municipalidad, Pablo Fontdevila.
Por parte de ARBA estuvieron presentes el subdirector ejecutivo de Fiscalización y Servicios al Contribuyente, Gaspar Spiritoso, y el Gerente General de Comunicación y Relaciones Institucionales, Alejandro Pilkowicz.
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