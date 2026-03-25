Saquearon una vinoteca sin violentar las aberturas

El propietario de un comercio de venta de vinos y otras bebidas alcohólicas vio abruptamente interrumpido su descanso, en las primeras horas de ayer, tras recibir un alerta sobre un robo en su negocio, en pleno Barrio Norte platense.

De acuerdo a lo que trascendió de voceros oficiales, el golpe ocurrió en un local del rubro que funciona en la esquina de 14 y 38.

El comerciante se dirigió de inmediato a su negocio, cerca de las 4 de la mañana. Pero antes, se enfrentó a otro infortunio: “El hombre se dio cuenta de que no tenía las llaves del local”, dijo un informante ligado a la investigación.

Esa circunstancia le planteó la duda acerca de si “las dejó involuntariamente puestas en la puerta del frente o si en un descuido se le cayeron, sin tampoco advertirlo”. Sea un supuesto o el otro, le robaron “300 mil pesos, 12 botellas de gin, 6 botellas de bailey, 5 botellas de whisky y varias de vino”.