Celebró con Estudiantes, pero perdió al volver al auto

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Para un hombre de 40 años, la noche del lunes se inició con una alegría por haber presenciado en UNO la goleada de Estudiantes contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero al rato se llenó de indignación por un robo dentro de su coche, al que dejó estacionado a varias cuadras del lugar.
Fuentes policiales indicaron que tras ese partido de fútbol, alrededor de las 21.30, el damnificado fue a 61 entre 8 y 9, donde estaba su Volkswagen Gol negro.
Los voceros consignaron que, al llegar al sitio indicado, notó que la cerradura de la puerta del conductor había sido forzada y que faltaban varias de sus pertenencias.
Al respecto, revelaron que “le robaron un estéreo, una billetera que ocultó debajo de un asiento y en la que guardaba 100 dólares, su licencia para manejar, una tarjeta de crédito, una tarjeta de Mercado Pago y una tarjeta SUBE”.
Por si fuera poco, los ladrones hicieron compras virtuales por más de 780.0000 pesos.
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