Fue a robar a un comercio en pijama, lo vieron y cayó preso

En pijama. El acusado de robar en el autoservicio de Abasto / EL DIA

En plena madrugada de ayer, dos jóvenes delincuentes estaban haciendo de las suyas en un autoservicio de Abasto. Y cuando parecía que todo se estaba dando como ellos esperaban, fueron descubiertos por la Policía de la zona y uno de ellos detenido, en poder del cual incautaron todo lo sustraído.

Según supo este diario, el hecho sucedió en 520 entre 209 y 210, donde al activarse la alarma se observó que había sido violentada una reja y cuando llegaron efectivos de la comisaría séptima, el dueño del negocio les dijo que alrededor de la 1.45 había ingresado a su comercio un joven “con una remera azul, una bufanda celeste en el cuello y un pantalón de pijama de fondo en verde”.

El informante, a su vez, indicó que “robó 12.800 pesos, una balanza digital y un equipo de posnet de Mercado Pago”.

Los efectivos rastrillaron la zona y observaron a un sujeto como el descripto por el denunciante en un terreno baldío de 209 entre 518 y 519 bis. Tiene 19 años y fue arrestado. Ahora buscan al cómplice, de la misma edad.