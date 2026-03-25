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Policiales |SUCEDIÓ EN ABASTO. BUSCAN A UN CÓMPLICE

Fue a robar a un comercio en pijama, lo vieron y cayó preso

Fue a robar a un comercio en pijama, lo vieron y cayó preso

En pijama. El acusado de robar en el autoservicio de Abasto / EL DIA

25 de Marzo de 2026 | 03:44
Edición impresa

En plena madrugada de ayer, dos jóvenes delincuentes estaban haciendo de las suyas en un autoservicio de Abasto. Y cuando parecía que todo se estaba dando como ellos esperaban, fueron descubiertos por la Policía de la zona y uno de ellos detenido, en poder del cual incautaron todo lo sustraído.

Según supo este diario, el hecho sucedió en 520 entre 209 y 210, donde al activarse la alarma se observó que había sido violentada una reja y cuando llegaron efectivos de la comisaría séptima, el dueño del negocio les dijo que alrededor de la 1.45 había ingresado a su comercio un joven “con una remera azul, una bufanda celeste en el cuello y un pantalón de pijama de fondo en verde”.

El informante, a su vez, indicó que “robó 12.800 pesos, una balanza digital y un equipo de posnet de Mercado Pago”.

Los efectivos rastrillaron la zona y observaron a un sujeto como el descripto por el denunciante en un terreno baldío de 209 entre 518 y 519 bis. Tiene 19 años y fue arrestado. Ahora buscan al cómplice, de la misma edad.

 

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