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Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina

Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina
27 de Marzo de 2026 | 03:20
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Próximas fechas

Conocidos los días y horarios de las próximas fecha del torneo Apertura, el Superclásico entre River y Boca, a jugarse en el Monumental, tendrá lugar el domingo 19 de abril, a partir de las 17. Este partido forma parte de la fecha 15. También se confirmaron las programaciones de otros dos clásicos: Independiente y Racing jugarán el sábado 4 de abril a las 17:30, por la fecha 13, mientras que en la 14 se vivirá el Lanús – Banfield, el lunes 13 a partir de las 19:00.

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