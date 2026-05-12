Debatir "qué representa el peronismo" y sostener el "equilibrio fiscal": Tolosa Paz y una fuerte autocrítica interna

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz realizó una fuerte autocrítica sobre el último gobierno peronista -del cual fue parte- y planteó la necesidad de que el PJ reconstruya vínculos con sectores productivos y trabajadores, al reconocer que “dejó de representar a muchos sectores”. Además, sostuvo que el equilibrio fiscal debe convertirse en una política de Estado, aunque advirtió que no alcanza por sí solo para resolver los problemas económicos y sociales de la Argentina.

En una entrevista concedida a Infobae, Tolosa Paz afirmó que dentro del peronismo existe “una búsqueda y una necesidad de volver a debatir qué representa” el movimiento de cara al futuro político del país. En ese marco, consideró que el espacio debe dejar de limitarse a ser una fuerza opositora y transformarse nuevamente en una alternativa de poder.

🟠 “EL PLAN ECONÓMICO NO FUNCIONÓ”



Victoria Tolosa Paz conversó Al Amanecer sobre cómo falló el último plan económico peronista y la necesidad de construir uno nuevo.



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La legisladora reconoció errores de gestión durante la administración del Frente de Todos y admitió que el peronismo se alejó de sectores ligados a la producción y al trabajo. “Nos fuimos alejando de la representación de los sectores productivos”, señaló, al tiempo que remarcó que muchas empresas y actores económicos ya no encuentran en el PJ una propuesta política que los interprete.

Tolosa Paz también hizo referencia al debate económico interno que atraviesa actualmente al peronismo y aseguró que el espacio debe asumir como prioridad la estabilidad macroeconómica. “Sin orden macroeconómico no hay desarrollo sostenible”, expresó al recordar el documento difundido por distintos dirigentes peronistas durante el encuentro federal realizado el pasado 1° de mayo.

En esa línea, sostuvo que el equilibrio fiscal “es una condición necesaria”, aunque aclaró que no resulta suficiente sin políticas orientadas al desarrollo y la mejora social. Según indicó, la Argentina necesita resolver definitivamente el problema inflacionario y avanzar hacia un esquema económico estable, similar al de otros países de la Región.