Vigilia en la Región en homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas

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El calendario marca que falta poco para el 2 de abril y Ensenada ya tiene todo listo para recordar a los excombatientes y caídos en Malvinas. La ciudad vuelve a organizar su vigilia y la marcha de antorchas, una jornada que va a mezclar la música en vivo con distintas intervenciones culturales en el predio del museo.
La movida arranca este miércoles 1 de abril a las ocho de la noche en el Fuerte Barragán, ahí donde se cruzan el Camino Almirante Brown y el de Regatas. En el escenario van a estar el coro municipal, los artistas de los talleres locales y la banda del Regimiento 7 para ponerle sonido a la espera del aniversario.
Por el lado de la caravana de antorchas, los motociclistas se van a juntar en la esquina de La Merced y Horacio Cestino. Es una convocatoria abierta para cualquier vecino que quiera sumarse a la columna y participar de este homenaje a los veteranos antes de que empiece el acto central.
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