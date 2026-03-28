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Deportes |La última vez que comenzó desde el banco de suplentes fue ante chile en 2025

Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma

El capitán ingresó en el entretiempo en lugar de Nicolás Paz, y transformó el amistoso ante Mauritania en una noche cargada de emociones. Tuvo un tiro que se fue desviado

Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma

la pulga ingresó en el complemento de la victoria ante mauritania en la bombonera / ap

28 de Marzo de 2026 | 03:42
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Lionel Messi volvió a adueñarse de la escena y de los corazones en una Bombonera que, pese al contexto climático, latió al ritmo de la Selección Argentina. El capitán ingresó desde el banco en el entretiempo en lugar de Nicolás Paz y transformó un amistoso más en una noche cargada de emoción, en la victoria ante Mauritania.

No es habitual verlo arrancar como suplente. De hecho, la última vez que le había tocado una situación similar había sido el año pasado frente a Chile por Eliminatorias. Pero su impacto fue inmediato. Apenas pisó el césped del Estadio Alberto J. Armando, el murmullo se convirtió en ovación y cada intervención suya fue celebrada como si fuera la última. Porque, en el fondo, muchos saben que ese momento está cada vez más cerca y que cada aparición puede empezar a tener sabor a despedida.

Messi se movió unos metros más adelantado que Paz, con mayor cercanía al área rival, y desde allí comenzó a generar juego. Condujo, probó al arco y, sobre todo, conectó con la gente. Cada gambeta corta, cada pausa, cada lectura de juego, reafirmaron que su presencia sigue siendo diferencial, incluso entrando desde el banco. Su sola presencia ordena, levanta a sus compañeros y condiciona a los rivales.

Si bien no tuvo tanta participación continua en el juego, las veces que entró en contacto con la pelota dejaron en claro su jerarquía. Incluso contó con un remate desde la puerta del área que se fue apenas desviado. En esa misma línea, el equipo por momentos no logró abastecerlo con claridad, lo que limitó su incidencia directa en el resultado. Aun así, cada intervención suya alcanzó para encender a las tribunas.

El contexto también invita a otra lectura. Lentamente, el rendimiento del “10” empieza a mostrar que está transitando sus últimos cartuchos con la camiseta nacional, dosificando esfuerzos y eligiendo momentos.

El clima fue especial. La Bombonera no solo aplaudió su talento, sino también lo que representa. Porque el próximo martes, cuando la Selección vuelva a presentarse en el país, todo indica que será la última función de Messi con la camiseta argentina en suelo nacional. Y entonces sí, cada toque, cada mirada y cada aplauso empezarán a sentirse como una despedida anticipada de un ciclo irrepetible, el de un futbolista que marcó una era y que ya es eterno en la memoria colectiva.

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La última vez que Messi fue suplente con la Selección e ingresó en el complemento fue el 5 de junio de 2025, en la victoria 1-0 frente a Chile del otro lado de la cordillera, por las eliminatorias de la Conmebol. El capitán ingresó a 12 minutos del complemento en lugar de Nicolás Paz.

Por otro lado, el astro rosarino acumula 196 compromisos, de los cuales apenas 19 fueron partiendo desde el banco. Mientras que a nivel general, a lo largo de 1144 partidos que disputó, en 115 oportunidades se sumó al duelo desde el banco.

El capitán argentino ingresó en el entretiempo en lugar del joven Nicolás Paz

 

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