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Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

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En La Plata la nafta súper ya se vende por encima de $2000 y la premium supera los $2.330

En La Plata la nafta súper ya se vende por encima de $2000 y la premium supera los $2.330

Foto: Adrián Sosa - EL DIA

27 de Marzo de 2026 | 13:14

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En La Plata el precio de los combustibles experimentaba este viernes un nuevo salto y de esa forma el valor de las nafta más barata ya superaba la barrera de los $2.000. De esta forma, sigue la tendencia alcista que se aceleró con el conflicto bélico en Medio Oriente. En ese marco, el mercado incluido los consumidores mirán con expectativas lo que sucede día a día con el paso petrolero conocido como Estrecho de Ormuz en cercanías del golfo Pérsico, uno de los puntos más calientes en torno a la guerra. 

Se trata del cuarto incremento de los combustibles en tan sólo ocho días, lo que refleja para los usuarios una realidad concreta de inestabilidad de los valores y un fuerte golpe al bolsillo más allá de lo que puedan decir los analistas. 

Por caso en las estaciones de servicio de la empresa YPF el litro de nafta súper se expendía este viernes a $2.010. Hace tan sólo ocho días los platenses abonaban $1.845, y hace cuatro $1.929. 

En cuanto a la línea premium de la petrolera de bandera nacional, la nafta Infinia subía a $2.190 y la Infinia Diesel $2.276  

En el caso de la marca Shell, la línea económica cotizaba hoy en el surtidor a $2.066. Hace poco más de una semana el litro tenía un costo de $1.952, y a principios de esta semana había escalado a $1.961. 

La nafta V-Power, en tanto, trepaba a $2.332. Y en materia de gas-oil, los valores eran de $2.114 y $2.410.

 

Asimismo, la petrolera mexicana PUMA operaba hoy en La Plata con los siguientes valores: Puma Súper $2010, Max Premium $2.247, Puma Diesel $2.111 y Ion Diesel $2.325. 

De esta forma, las subas en La Plata y en la Región perforaban el techo de los $2.000. En medio de la tendencia hacia arriba ese límite tal vez impensado parece haber quedado prácticamente en el pasado. 

Una medida del Gobierno para mitigar el impacto  

El Gobierno nacional suspendió el aumento del impuesto sobre los combustibles pautado para abril para frenar la escala del combustible, en momentos en que el precio de la nafta ya supera los $ 2.000 en todas sus variantes. 

“De esta forma, junto con la medida oficializada hoy de especificaciones técnicas de mayor porcentaje de bioetanol, se toman medidas para mitigar el impacto del precio de la suba de petróleo en surtidor y acompañar al consumidor”, señalaron desde la Secretaría de Energía a Agencia Noticias Argentinas. 

Previamente, el Gobierno había autorizado a aumentar el corte de bioetanol a un 15% para amortiguar la suba del precio del barril de petróleo 

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