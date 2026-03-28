Triunfo lógico con un nivel decepcionante

Un amistoso con tinte de entrenamiento con público. Vaya a saber qué conclusiones podrá sacar Lionel Scaloni, pero fue la único que pudo conseguirle la AFA para esta fecha FIFA. Cómo habrá sido de desabrido el menú que ni siquiera Lionel Messi jugó como titular. La Selección le ganó 2-1 como local en la Bombonera a Mauritania, un combinado de tercer orden mundial en la previa de la copa que reunirá a las “mejores” selecciones del planeta.

No tuvo interés el partido. Nadie que lo haya visto o haya asistido tuvo el menor síntoma de adrenalina. El que dice que sí miente. Tal vez algún familiar de los debutantes o de los jugadores que están peleando por un lugar. Después a nadie se le movió un milímetro el electrocardiograma. Fue una cita para cumplir, recaudar y nada más. Un fiasco que al menos dejó un triunfo para Argentina. Pero no fue lo único porque todavía queda una jornada más para soportar: el martes por la noche contra Zambia.

El marcador se abrió con una gran definición de Enzo Fernández, quien capturó un rebote en el área tras una jugada colectiva de alto vuelo. Desbordó Nahuel Molina por la banda derecha con un paso casi pegado a la raya pero avanzó y tiró un centro que rebotó Julián Álvarez para el volante con llegada del Chelsea que definió al gol en una de las primeras llegadas profundas de la Selección.

Poco después, la joya Nico Paz aumentó la ventaja con un zurdazo magistral de tiro libre que dejó sin opciones al arquero Babacar Niasse, marcando así su primer tanto con la mayor. Está claro que la barrera hizo lo que nunca tiene que hacer una defensa en línea, porque dejó pasar la pelota, y cuando eso sucedió el arquero no tuvo posibilidad de reaccionar.

Mauritania, que apenas pudo cruzar la mitad de cancha pero generó dos chances claras de gol, se limitó a defenderse de las constantes proyecciones de Nahuel Molina y los intentos de Julián Álvarez. En el cierre el 2-0 pareció corto para la superioridad mostrada en el campo de un partido que fue lo más parecido a un amistoso que a un partido de fútbol. Bienvenidos al Mundial que se viene en Estados Unidos con muchas selecciones que no estarán en nivel para jugarlo, pero la necesidad de generar plata y visualizaciones pudo más.

Para el segundo tiempo ingresó Lionel Messi, para hacer sociedad con Tiago Almada, Nico Paz (que ya estaba hecho con su gol) y Alexis Mac Allister. No mejoró nada y el partido siguió por la misma tónica. Los muchos espectadores que habían asistido con entrada de protocolo se fueron antes de que faltaran 20 minutos para el cierre. Para colmo en algunos momentos se largó a llover.

La Pulga no estuvo en sintonía. Ni siquiera ante un rival de tan poca monta pudo encontrarse en la cancha. Pareció que hasta ni tenía ganas de jugar y era lógico. Si no tenían ganas de estar los casi 40 mil hinchas que pagaron una entrada.

También entró Rodrigo De Paul, que en la semana mostró un problema muscular en su pierna derecha. En situaciones normales no hubiera jugado pero había que cumplir con los presentes. Corrió por la mitad de cancha y le sobró para hacer diferencia contra un rival de poca monta que al igual que en el primer tiempo tuvo una chance inmejorable de convertir. Este debe ser la peor nota que se llevó Scaloni en la libreta porque Mauritania le generó situaciones. Es más, un gol en el cuarto minuto de descuento tras falla colectiva.

Argentina ganó y sirvió para cumplir el calendario, recaudar y que el entrenador tome algunas notas. El plantel de 26 futbolistas casi que está pero todavía hay cuatro o cinco que pelean un lugar. Lo harán en Ezeiza no en estos amistosos.

Si Scaloni tiene que elegir jugadores lo hará en Ezeiza, no en esta clase de amistosos

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Molina y remate de Enzo Fernández para abrir el marcador ante Mauritania 💪



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