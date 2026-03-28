Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Argentina le ganó 2-1 a mauritania

Triunfo lógico con un nivel decepcionante

No le sirvió a Scaloni ni a los jugadores el amistoso de anoche, que nadie quiso jugar. La Selección tuvo ratitos en el primer tiempo y nada más. Messi, solo 45 minutos

28 de Marzo de 2026 | 03:43
Edición impresa

Un amistoso con tinte de entrenamiento con público. Vaya a saber qué conclusiones podrá sacar Lionel Scaloni, pero fue la único que pudo conseguirle la AFA para esta fecha FIFA. Cómo habrá sido de desabrido el menú que ni siquiera Lionel Messi jugó como titular. La Selección le ganó 2-1 como local en la Bombonera a Mauritania, un combinado de tercer orden mundial en la previa de la copa que reunirá a las “mejores” selecciones del planeta.

No tuvo interés el partido. Nadie que lo haya visto o haya asistido tuvo el menor síntoma de adrenalina. El que dice que sí miente. Tal vez algún familiar de los debutantes o de los jugadores que están peleando por un lugar. Después a nadie se le movió un milímetro el electrocardiograma. Fue una cita para cumplir, recaudar y nada más. Un fiasco que al menos dejó un triunfo para Argentina. Pero no fue lo único porque todavía queda una jornada más para soportar: el martes por la noche contra Zambia.

El marcador se abrió con una gran definición de Enzo Fernández, quien capturó un rebote en el área tras una jugada colectiva de alto vuelo. Desbordó Nahuel Molina por la banda derecha con un paso casi pegado a la raya pero avanzó y tiró un centro que rebotó Julián Álvarez para el volante con llegada del Chelsea que definió al gol en una de las primeras llegadas profundas de la Selección.

Poco después, la joya Nico Paz aumentó la ventaja con un zurdazo magistral de tiro libre que dejó sin opciones al arquero Babacar Niasse, marcando así su primer tanto con la mayor. Está claro que la barrera hizo lo que nunca tiene que hacer una defensa en línea, porque dejó pasar la pelota, y cuando eso sucedió el arquero no tuvo posibilidad de reaccionar.

Mauritania, que apenas pudo cruzar la mitad de cancha pero generó dos chances claras de gol, se limitó a defenderse de las constantes proyecciones de Nahuel Molina y los intentos de Julián Álvarez. En el cierre el 2-0 pareció corto para la superioridad mostrada en el campo de un partido que fue lo más parecido a un amistoso que a un partido de fútbol. Bienvenidos al Mundial que se viene en Estados Unidos con muchas selecciones que no estarán en nivel para jugarlo, pero la necesidad de generar plata y visualizaciones pudo más.

Para el segundo tiempo ingresó Lionel Messi, para hacer sociedad con Tiago Almada, Nico Paz (que ya estaba hecho con su gol) y Alexis Mac Allister. No mejoró nada y el partido siguió por la misma tónica. Los muchos espectadores que habían asistido con entrada de protocolo se fueron antes de que faltaran 20 minutos para el cierre. Para colmo en algunos momentos se largó a llover.

LE PUEDE INTERESAR

Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma

LE PUEDE INTERESAR

Copa por 60 días: estudiantes entra en el Modo Libertadores

La Pulga no estuvo en sintonía. Ni siquiera ante un rival de tan poca monta pudo encontrarse en la cancha. Pareció que hasta ni tenía ganas de jugar y era lógico. Si no tenían ganas de estar los casi 40 mil hinchas que pagaron una entrada.

También entró Rodrigo De Paul, que en la semana mostró un problema muscular en su pierna derecha. En situaciones normales no hubiera jugado pero había que cumplir con los presentes. Corrió por la mitad de cancha y le sobró para hacer diferencia contra un rival de poca monta que al igual que en el primer tiempo tuvo una chance inmejorable de convertir. Este debe ser la peor nota que se llevó Scaloni en la libreta porque Mauritania le generó situaciones. Es más, un gol en el cuarto minuto de descuento tras falla colectiva.

Argentina ganó y sirvió para cumplir el calendario, recaudar y que el entrenador tome algunas notas. El plantel de 26 futbolistas casi que está pero todavía hay cuatro o cinco que pelean un lugar. Lo harán en Ezeiza no en estos amistosos.

Si Scaloni tiene que elegir jugadores lo hará en Ezeiza, no en esta clase de amistosos

 

 

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Uno por uno

Fuerte mensaje de apoyo para Foyth y Joaquín Panichelli

“Cada amistoso sirve para ajustar detalles”

Nico Paz, de tiro libre, para emular a Messi

¡Atento Scaloni! Argelia le hizo siete a Guatemala

Muslera titular en la igualdad ante Inglaterra

Panichelli se pierde el Mundial: “La vida me debe sueños por cumplir”

Tomás Palacios, afuera del banco de suplentes
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella

VIDEO. Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata

BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
+ Leidas

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo

Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel

Medicina: la vicedecana volvió a frenar la elección

La nafta súper pasó los $2 mil: el surtidor ya hace subir hasta la cerveza

Kicillof celebró el fallo: “Nos dieron la razón”

El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba

Una red de psicólogas platenses, acusada de hacer informes falsos de abusos infantiles

Un fallo clave: anulan la condena por YPF
Últimas noticias de Deportes

Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma

Copa por 60 días: estudiantes entra en el Modo Libertadores

Una práctica de fútbol que no confirmó los once

Olmos recibe a For Ever y Estrella a San Lorenzo
Policiales
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Intentó robar camperas en un local, pero sonó la alarma
“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa
Tiros y muerte durante un robo al músico “Ponte Perro”
Espectáculos
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
¿Están juntos?: virginia Gallardo habló de su affaire con Moritán
Duki llegó al límite: aseguran que tuvo un ataque de celos por los chats de Emilia
Paul McCartney anuncia nuevo álbum inspirado en su juventud en Liverpool
“Ni idea”: sofía Gonet se desligó de Pettinato
Política y Economía
El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba
Un fallo clave: anulan la condena por YPF
La UCR quiere asegurarse los fondos que prometió Kicillof a los municipios
Comercio: suba salarial del 5%, en tres tramos
Mosquera seguirá al frente de UPCN Provincia
La Ciudad
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
La Biblioteca Central regala libros en la calle
Martilleros: comicio con triunfo de la conducción
Nina cumplió 100 años y lo celebró junto a su familia en Villa Elisa
No habrá adelanto de pago para los docentes: les toca el jueves 9 de abril

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla