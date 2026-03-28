La UCR quiere asegurarse los fondos que prometió Kicillof a los municipios

Axel Kicillof prometió a los intendentes que va a coparticipar a los municipios los fondos que le reclama al gobierno nacional. Pero la oposición busca asegurarse que el anuncio no quede en una promesa.

En ese marco, ayer, el diputado radical Diego Garciarena presentó un proyecto para que esos recursos pasen a integrar directamente la masa coparticipable.

“Dicho reconocimiento reviste especial relevancia institucional, y por ello requiere de respaldo normativo, en tanto implica avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos públicos entre los distintos niveles de gobierno, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los 135 municipios bonaerenses frente a las demandas sociales, económicas y territoriales”, explicó

Así, Garciarena busca que “dichos fondos, al ingresar al Tesoro Provincial, sean incorporados a la masa coparticipable, permitiendo que los municipios participen de los mismos conforme a los criterios de distribución vigentes. Ello no implica modificar los mecanismos de reparto existentes, sino ampliar la base de recursos sobre la cual se aplican, fortaleciendo así el federalismo fiscal intraprovincial”.

En medio de la crítica situación financiera por la que atraviesan la Provincia y los municipios, la administación Kicillof inició una serie de demandas ante la Corte Suprema para que la Nación devuelva fondos que el gobierno de Milei dejó de enviar a la Provincia apenas asumió.

El reclamo más avanzado tiene que ver con la asistencia al IPS para atender su déficit.

Garciarena propuso en su iniciativa la modificación de la Ley N° 10.559 (Régimen de Coparticipación), “a fin de incorporar a la masa de recursos coparticipables las deudas que el Estado Nacional mantenga con la Provincia de Buenos Aires, cualquiera sea su origen, con excepción de aquellas provenientes del Fondo Nacional de Incentivo Docente, a través del mecanismo de distribución vigente”.

Además, sostuvo que “en los últimos años, se ha profundizado la problemática vinculada a las deudas que el Estado Nacional mantiene con la Provincia de Buenos Aires, derivadas de transferencias no realizadas, fondos retenidos y compromisos incumplidos en el marco de acuerdos interjurisdiccionales. Estas acreencias, independientemente de su naturaleza jurídica o del estado en que se encuentren —incluyendo aquellas judicializadas o en instancia de reclamo administrativo—, constituyen recursos que pertenecen a la Provincia y que, una vez recuperados, incrementan su disponibilidad financiera”.