BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop

La confirmación de que BTS desembarcará en el Estadio Único Diego Armando Maradona los próximos 23 y 24 de octubre volvió a transformar a la ciudad de La Plata en el epicentro magnético del universo pop. Tras años de servicio militar, proyectos solistas y una espera que para el ARMY (como se autodenominan sus fans) se sintió como una eternidad, los “reyes del K-pop” regresan para reclamar su trono con su gira mundial “Arirang”.

La noticia sobre la llegada de la banda a suelo argentino se había confirmado semanas atrás; sin embargo, fue ayer cuando la productora local reveló que La Plata tendría el privilegio de recibir a los siete ídolos, quienes el pasado 21 de marzo volvieron a presentarse en vivo en Seúl ante miles de personas en un concierto que fue transmitido mundialmente a través de Netflix.

Cómo será la llegada de BTS a La Plata

Según trascendió, la banda tendrá una gira a lo grande y para eso planean un despliegue técnico impresionante. El escenario será un diseño 360°, una estructura colosal que permitirá a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook estar en contacto visual permanente con las más de 50.000 personas que podrán disfrutar de la banda coreana, que por primera vez se presentará en suelo argento.

La venta de entradas se realizará a través de la plataforma All Access y contará con una instancia de preventa para quienes posean la membresía global de la banda. Este proceso iniciará el martes 7 de abril a las 10:00 horas, con el requisito previo de realizar un registro obligatorio en la aplicación Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas. Solo los usuarios que completen este paso y cuenten con su número de membresía de nueve dígitos podrán ingresar a la fila virtual.

Por su parte, la venta general se habilitará el viernes 10 de abril a las 10:00 horas con todos los medios de pago disponibles.

Los rumores en los pasillos de la industria sugieren que el grupo llegará al país en un vuelo privado dos días antes del primer show, y se hospedarán en una estancia de lujo en las afueras de Buenos Aires para preservar su privacidad. Sin embargo, se espera que realicen algún gesto hacia sus fans, como ya es costumbre en su estrecha relación con la comunidad ARMY. Para quienes tengan la suerte de cruzar los molinetes en octubre, la experiencia promete ser “religiosa”.

El misticismo de “Arirang”

El pasado 20 de marzo, un día antes de su gran regreso mundial, BTS lanzó “Arirang”, su esperado álbum de estudio que marcó una nueva era para la banda en su búsqueda por reconectar con las raíces folclóricas coreanas, pero con ese pulso electrónico y rítmico que los convirtió en leyendas globales.

Compuesto por 14 canciones que van desde “Body to Body” hasta “Into the Sun”, el disco toma su nombre de una tradicional canción coreana vinculada a la nostalgia y la separación, considerada casi un himno no oficial del país. “Reflexionamos profundamente sobre nuestra identidad y la mejor manera de expresarnos con autenticidad”, expresó Jimin sobre el proceso creativo de “Arirang”.

Para muchos especialistas y críticos musicales, este material es una “carta de amor” a Corea del Sur, en un momento en el que BTS busca reafirmar sus raíces ante una audiencia global.

Un fenómeno mundial

Fundada en 2013, BTS logró convertirse en un fenómeno global. A lo largo de una década, su narrativa evolucionó desde el hip-hop crítico hasta complejas producciones y los convirtió en los representantes más fuertes del K-pop.

Hasta la fecha, BTS ostenta logros que los sitúan en el podio de la música: son el grupo más reproducido en la historia de Spotify, superando los 38 mil millones de streams acumulados. Además, todos sus integrantes lograron hitos individuales, convirtiéndose en el primer grupo donde cada miembro supera los mil millones de reproducciones.