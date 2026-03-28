Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |GRAN EXPECTATIVA

BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop

En octubre próximo, la Ciudad se convertirá en el epicentro de la llegada de uno de los grupos coreanos más populares a nivel mundial. Expectativa y furor entre el ARMY local

BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook

28 de Marzo de 2026 | 02:35
Edición impresa

La confirmación de que BTS desembarcará en el Estadio Único Diego Armando Maradona los próximos 23 y 24 de octubre volvió a transformar a la ciudad de La Plata en el epicentro magnético del universo pop. Tras años de servicio militar, proyectos solistas y una espera que para el ARMY (como se autodenominan sus fans) se sintió como una eternidad, los “reyes del K-pop” regresan para reclamar su trono con su gira mundial “Arirang”.

La noticia sobre la llegada de la banda a suelo argentino se había confirmado semanas atrás; sin embargo, fue ayer cuando la productora local reveló que La Plata tendría el privilegio de recibir a los siete ídolos, quienes el pasado 21 de marzo volvieron a presentarse en vivo en Seúl ante miles de personas en un concierto que fue transmitido mundialmente a través de Netflix.

Cómo será la llegada de BTS a La Plata

Según trascendió, la banda tendrá una gira a lo grande y para eso planean un despliegue técnico impresionante. El escenario será un diseño 360°, una estructura colosal que permitirá a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook estar en contacto visual permanente con las más de 50.000 personas que podrán disfrutar de la banda coreana, que por primera vez se presentará en suelo argento.

La venta de entradas se realizará a través de la plataforma All Access y contará con una instancia de preventa para quienes posean la membresía global de la banda. Este proceso iniciará el martes 7 de abril a las 10:00 horas, con el requisito previo de realizar un registro obligatorio en la aplicación Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas. Solo los usuarios que completen este paso y cuenten con su número de membresía de nueve dígitos podrán ingresar a la fila virtual.

Por su parte, la venta general se habilitará el viernes 10 de abril a las 10:00 horas con todos los medios de pago disponibles.

Los rumores en los pasillos de la industria sugieren que el grupo llegará al país en un vuelo privado dos días antes del primer show, y se hospedarán en una estancia de lujo en las afueras de Buenos Aires para preservar su privacidad. Sin embargo, se espera que realicen algún gesto hacia sus fans, como ya es costumbre en su estrecha relación con la comunidad ARMY. Para quienes tengan la suerte de cruzar los molinetes en octubre, la experiencia promete ser “religiosa”.

LE PUEDE INTERESAR

¿Están juntos?: virginia Gallardo habló de su affaire con Moritán

LE PUEDE INTERESAR

Duki llegó al límite: aseguran que tuvo un ataque de celos por los chats de Emilia

El misticismo de “Arirang”

El pasado 20 de marzo, un día antes de su gran regreso mundial, BTS lanzó “Arirang”, su esperado álbum de estudio que marcó una nueva era para la banda en su búsqueda por reconectar con las raíces folclóricas coreanas, pero con ese pulso electrónico y rítmico que los convirtió en leyendas globales.

Compuesto por 14 canciones que van desde “Body to Body” hasta “Into the Sun”, el disco toma su nombre de una tradicional canción coreana vinculada a la nostalgia y la separación, considerada casi un himno no oficial del país. “Reflexionamos profundamente sobre nuestra identidad y la mejor manera de expresarnos con autenticidad”, expresó Jimin sobre el proceso creativo de “Arirang”.

Para muchos especialistas y críticos musicales, este material es una “carta de amor” a Corea del Sur, en un momento en el que BTS busca reafirmar sus raíces ante una audiencia global.

Un fenómeno mundial

Fundada en 2013, BTS logró convertirse en un fenómeno global. A lo largo de una década, su narrativa evolucionó desde el hip-hop crítico hasta complejas producciones y los convirtió en los representantes más fuertes del K-pop.

Hasta la fecha, BTS ostenta logros que los sitúan en el podio de la música: son el grupo más reproducido en la historia de Spotify, superando los 38 mil millones de streams acumulados. Además, todos sus integrantes lograron hitos individuales, convirtiéndose en el primer grupo donde cada miembro supera los mil millones de reproducciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook

Guía de cines

Agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella

VIDEO. Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata

BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
+ Leidas

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo

Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel

Medicina: la vicedecana volvió a frenar la elección

La nafta súper pasó los $2 mil: el surtidor ya hace subir hasta la cerveza

Kicillof celebró el fallo: “Nos dieron la razón”

El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba

VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante

Un fallo clave: anulan la condena por YPF
Últimas noticias de Espectáculos

¿Están juntos?: virginia Gallardo habló de su affaire con Moritán

Duki llegó al límite: aseguran que tuvo un ataque de celos por los chats de Emilia

Paul McCartney anuncia nuevo álbum inspirado en su juventud en Liverpool

“Ni idea”: sofía Gonet se desligó de Pettinato
Policiales
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Intentó robar camperas en un local, pero sonó la alarma
“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa
Tiros y muerte durante un robo al músico “Ponte Perro”
La Ciudad
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
VIDEO.- La Biblioteca Central regala libros en la calle
Martilleros: comicio con triunfo de la conducción
Nina cumplió 100 años y lo celebró junto a su familia en Villa Elisa
No habrá adelanto de pago para los docentes: les toca el jueves 9 de abril
Deportes
VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante
Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma
Copa por 60 días: estudiantes entra en el Modo Libertadores
Una práctica de fútbol que no confirmó los once
Olmos recibe a For Ever y Estrella a San Lorenzo
Información General
Denunciar “porque sí” Podría costar hasta 10 años de cárcel
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Jubilación: ¿Cómo hacer para conservar la obra social?
Becas Progresar: nuevos requisitos, fechas de inscripción y lo que hay que saber
El préstamo del Banco Provincia para estatales que se tramita por WhatsApp: paso a paso, cómo sacarlo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla