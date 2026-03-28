Un profesor agredió a estudiantes libertarios en una Universidad

Un grupo de alumnos de la agrupación Crear Más Libertad fue atacado físicamente mientras realizaba actividades políticas en la Universidad Nacional de Lanús.

La agresión, registrada en video, tuvo como protagonista al docente Juan Tumini, quien según estudiantes libertarios “revoleó piñas básicamente para todos lados” y dejó como saldo un estudiante con una costilla fisurada.

Ignacio Moroni, referente de los estudiantes agredidos y concejal de Lanús, dijo que la violencia fue “un hecho lamentable, muy triste”, y detalló que “han sido agredidos jóvenes de la agrupación estudiantil Crear Más Libertad, uno de los chicos terminó con una fisura de costilla. Asustados en general, por supuesto, después de una agresión de esa magnitud”.

Moroni identificó como agresor principal a Juan Tumini, docente de diseño, “hijo de Humberto Tumini, presidente de Libres del Sur”.

Según el concejal, “eso fue lo más grave porque aparte de él había otras autoridades del establecimiento”.

El referente libertario relató que la agrupación suele enfrentar insultos y amenazas, pero nunca hasta ahora habían sufrido violencia física: “Esto creo que pasó un límite y un límite bastante grave. Lo de ayer no estuvieron ni tres minutos en la mesa porque apenas la pusieron cayó una patota”. Aclaró que los agresores fueron identificados y se radicaron las denuncias penales correspondientes.

Por su parte, la Universidad Nacional de Lanús expresó su repudio a través de un comunicado. “La universidad pública debe ser, ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones. El respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática”. La casa de estudios confirmó que se encuentra realizando investigaciones internas para identificar a los responsables y aplicar sanciones según el estatuto vigente.