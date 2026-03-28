Mosquera seguirá al frente de UPCN Provincia

La secretaria general de UPCN bonaerense, Fabiola Mosquera, seguirá por un nuevo período al frente de esa organización sindical. Al cumplirse el plazo para la presentación de candidatos con vistas a las elecciones del 9 de abril, se presentó una sola lista que es la encabezada por la actual titular del gremio.

La oficialista Lista Azul contó con el aval de 17.268 afiliados y está integrada por otros dirigentes históricos del sindicato como Héctor Nieves, el actual adjunto Silvio Prop y el secretario Gremial Juan Pablo Martín.

La Lista Azul había sido presentada en sociedad hace unos días durante un acto en la localidad de Ezeiza y al final del plazo legal para la inscripción de candidatos, terminó sindo la única que se presentó.

De esta forma Mosquera, tras suceder al histórico Carlos Quintana, continuará al frente de la organización sindical que agrupa a trabajadores estatales bonaerenses.