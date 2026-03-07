El platense Etcheverry perdió y se despidió del Master 1000 de Indian Wells

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cayó en segunda ronda ante el canadiense Denis Shapavalov por 3-6, 6-2 y 6-7
El camino de Tomás Etcheverry en el Masters 1000 de Indian Wells llegó a su fin tras un ajustado enfrentamiento frente a Denis Shapovalov. El tenista platense no logró quebrar la paridad en el set definitivo y se despidió del cemento californiano en un encuentro que se resolvió por detalles mínimos en la última instancia de desempate.
El jugador de La Plata se presentaba en el certamen estadounidense como el preclasificado número 31 del ranking mundial. Su acceso directo a esta ronda se produjo tras haber obtenido recientemente su primer título profesional en el ATP 500 de Río de Janeiro, un antecedente que marcaba su ingreso a la gira norteamericana con ritmo de competencia en los puestos de vanguardia.
En la vereda opuesta, el canadiense Shapovalov, actualmente ubicado en el puesto 39 del escalafón ATP, impuso su juego de zurda y la profundidad de su revés a una mano para llevarse la victoria con parciales de 6-3, 2-6 y 7-6. Con este resultado, el historial personal entre ambos favorece ahora al norteamericano por dos encuentros a cero.
Para Etcheverry, esta eliminación acentúa una racha esquiva en el torneo del desierto, ya que es el único Masters 1000 del calendario donde aún no ha podido registrar triunfos, repitiendo las salidas prematuras que ya había sufrido en las ediciones de 2023 y 2025. El desarrollo del juego mostró una primera etapa donde Shapovalov logró establecer diferencias desde el fondo de la pista para cerrar el set inicial por 6-3.
La respuesta del argentino llegó en el segundo capítulo, logrando ajustar la precisión de sus impactos y estabilizar su servicio. Esa mejoría le permitió dominar el desarrollo del juego y adjudicarse el parcial por 6-2, enviando la resolución del partido a un tercer set definitivo donde la paridad fue la característica dominante.
Durante el último segmento del encuentro, ambos tenistas alternaron aciertos y errores con sus saques, sin que ninguno pudiera consolidar una ventaja suficiente para evitar el tie-break. En esa instancia decisiva, Shapovalov mostró mayor efectividad en los puntos de cierre para imponerse por 7-6 con un 7-5 en el desempate, asegurando así su pasaje a la tercera ronda.
Tras este resultado, el canadiense deberá medir fuerzas con el italiano Jannik Sinner, segundo preclasificado del torneo. El actual número dos del mundo llega a ese cruce luego de vencer en su estreno al checo Dalibor Svrcina con un marcador de 6-1 y 6-1.
