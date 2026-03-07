Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cayó tras una persecución en La Plata: tenía captura por intento de homicidio y manejaba un vehículo con pedido de secuestro
Crisis de transporte deja a alumnos sin clases en una escuela rural de La Plata
Milei fue recibido por Trump en la previa de la cumbre denominada "Escudo de las Américas"
En un barrio de La Plata estuvieron casi 12 horas sin luz y los vecinos estallaron de bronca
El platense Etcheverry perdió y se despidió del Master 1000 de Indian Wells
EL DIA en las redes.- Mujeres que cambiaron la historia de La Plata, un informe en vísperas del #8M
Trump elevó la retórica de guerra y amenazó a Irán con un ataque de "destrucción total y "muerte segura"
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Choque entre un auto y una moto en La Plata dejó heridos y provocó un corte de tránsito
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
“La bala le dio en el corazón. Lo tenía en brazos y se nos fue”: habló el papá del bebé que mataron en Rosario
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
En Tolosa denuncian la formación de un "foco infeccioso" por un desagües obstruido
Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
La agenda deportiva de este sábado y los horarios de transmisión
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 7 de marzo
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
Hoy
MÚSICA
Compositoras.- A las 20 en la Sala Alberto Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10. El programa incluirá piezas de autoras argentinas, con dirección de Lucía Zicos. Entradas gratis con reserva.
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
La Charo.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, presenta su nuevo disco.
Los Tilos del tango.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9, musical de tango con Marcela Ríos, Carlos Rigó, Marcelo Miró; la música de Cristian García, Bruno Cabadas y Juan Páez. Y el baile de Agustín Tornaquindici y Sofía Cruciani. Idea y producción de Carmen Miranda.
La Portuaria.- A las 20 en Sala Ópera, 58 entre 10 y 11.
Vamo y Vamo.- A las 17.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
Esquina libertad.- A las 20 en el playón de 17 y 71, tributo a Los Piojos. A la gorra.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.
Ropa sucia.- A las 23.30 en Teatro René Favaloro, 67 entre 116 y 117.
Mariana Michi + Chechi de Marcos.- A las 20 en Guajira, 49 entre 4 y 5.
Molonga de la Plaza.- A las 21 en C.C. Islas Malvinas, 19 y 51, con la TDJ invitada Jimena Manchini. A la gorra.
18° aniversario Pura Vida.- A las 21 en diagonal 78 entre 8 y 61.
Fuego amigo + Crook Around.- A las 22 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.
Repiqueteo de Carnaval.- A las 18 en La Bici, 40 y 117.
TEATRO
Mujererío en escena.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37. Tres obras breves encuentran cauce entre las grietas del escenario sedimentando historias de mujeres: “Un arroyo con ínfulas de río”, “Tiempo como un río” y “Atlántida, o el ruido del baldazo”.
Mike Chouhy.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, presenta “Ruido de Mate”.
Dra. Love.- A las 21.30 en Casabar City Bell, unipersonal de humor con Pato Condron.
A nadie le importa una señora que barre.- A las 21 en C.C. Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dirección de Fabián Fernández Barreyro, con actuación de Nora Oneto.
Cachivache.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67. Muestra del taller con dirección de Elena Tau.
La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show con tres artistas en escena.
El vuelo de las brujas.- A las 19.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Adriana Sosa. Función especial en conmemoración del día internacional de La Mujer. Entradas: 2x1.
Todo este maldito suelo está gritando.- A las 21.30 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Mariano Greco. Función especial en conmemoración del día internacional de La Mujer. Entradas: 2x1.
Trío Magnolia.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.
Recuerdos del futuro: mi abuela es una supermodelo.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Blas Arrese Igor.
INFANTILES
Payaso Manotas: circo y humor.- A las 17 en la Biblioteca Del Otro lado del Árbol, 14 y 66. A la gorra.
EXPOSICIONES
Vibrantes melodías visuales.- A las 19 en el Casal dels Països Catalans de La Plata, 14 entre 34 y 35, se inaugura la muestra de Valeria Truppi y Carloa Ravera.
CINE
La muerte de un comediante.- A las 18.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Diego Peretti.
ACTIVIDADES
8M: Feria artesanal en City Bell.- De 11.30 a 21.30 en el Club Atlético City Bell, Cantilo y Jorge Bell, nueva edición de la tradicional feria artesanal, en el marco del Día de la Mujer.
Feria artesanal en Berisso.- A las 19 en 174 entre 31 y 32. Berisso, con la música de Marisa Melian, Gabriel Gomez, Grupo Manantial, Ceferino Céspedes, San Ramón, Sembrando Raíces. Entrada libre y gratuita.
Mañana
MÚSICA
Caravan Swing Band.- A las 17.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
La bestia folk.- A las 19.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
Dúo Tempus.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879, entre 12 y 13, se presenta el dúo integrado por Valeria Romero en voz y Julián Darbón en guitarra con repertorio popular. Entrada libre y gratuita.
Papas Shake Big Band + Daniel Camelo.- A las 20 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Bernardo Baraj.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.
TEATRO
Cuadriláteros 5: teatro breve reunido.- A las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Dirección: Gastón Marioni.
Las canciones favoritas, en el álbum de alguien más.- A las 20 en C.C. Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Javier Noriega.
Humorísimas.- A las 21.30 en El Expreso, 12 esquina 72, espectáculo de transformismo y humor, en el marco del 8M.
8M: Amar a mares.- A las 20 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, el grupo Pisando Pliegos ofrece este espectáculo dirigido por Nina Rapp. Un viaje que une cuerpo, sonido y emoción en una experiencia poética, para celebrar el amor y sensibilidad femenina.
8M: Espectáculo performático.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, a cargo de los alumnos del taller del Teatro, con dirección de César Palumbo. A la gorra.
2013: Odisea intemporal platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.
INFANTILES
Gaspar: magia.- A las 17 en el Anfiteatro de La Repu, Camino Belgrano y 501. Gratis.
Payaso Manotas: circo y humor.- A las 17 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44. A la gorra.
CINE
Un cabo suelto.- A las 18 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20, de Daniel Hendler.
Fantasía.- A las 20 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20,en el marco del ciclo Proyecciones Terrestres.
La muerte de un comediante.- A las 18 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Diego Peretti.
Tres son multitud.- A las 20 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Wes Anderson.
ACTIVIDADES
Feria del playón.- A las 17 en el playón de 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
