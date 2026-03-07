La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata

“a nadie le importa una señora que barre”, en el centro cultural tentempié

7 de Marzo de 2026

Hoy

MÚSICA

Compositoras.- A las 20 en la Sala Alberto Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10. El programa incluirá piezas de autoras argentinas, con dirección de Lucía Zicos. Entradas gratis con reserva.

La Charo.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, presenta su nuevo disco.

Los Tilos del tango.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9, musical de tango con Marcela Ríos, Carlos Rigó, Marcelo Miró; la música de Cristian García, Bruno Cabadas y Juan Páez. Y el baile de Agustín Tornaquindici y Sofía Cruciani. Idea y producción de Carmen Miranda.

La Portuaria.- A las 20 en Sala Ópera, 58 entre 10 y 11.

Vamo y Vamo.- A las 17.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Esquina libertad.- A las 20 en el playón de 17 y 71, tributo a Los Piojos. A la gorra.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Ropa sucia.- A las 23.30 en Teatro René Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Mariana Michi + Chechi de Marcos.- A las 20 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

Molonga de la Plaza.- A las 21 en C.C. Islas Malvinas, 19 y 51, con la TDJ invitada Jimena Manchini. A la gorra.

18° aniversario Pura Vida.- A las 21 en diagonal 78 entre 8 y 61.

Fuego amigo + Crook Around.- A las 22 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.

Repiqueteo de Carnaval.- A las 18 en La Bici, 40 y 117.

TEATRO

Mujererío en escena.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37. Tres obras breves encuentran cauce entre las grietas del escenario sedimentando historias de mujeres: “Un arroyo con ínfulas de río”, “Tiempo como un río” y “Atlántida, o el ruido del baldazo”.

Mike Chouhy.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, presenta “Ruido de Mate”.

Dra. Love.- A las 21.30 en Casabar City Bell, unipersonal de humor con Pato Condron.

A nadie le importa una señora que barre.- A las 21 en C.C. Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dirección de Fabián Fernández Barreyro, con actuación de Nora Oneto.

Cachivache.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67. Muestra del taller con dirección de Elena Tau.

La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show con tres artistas en escena.

El vuelo de las brujas.- A las 19.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Adriana Sosa. Función especial en conmemoración del día internacional de La Mujer. Entradas: 2x1.

Todo este maldito suelo está gritando.- A las 21.30 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Mariano Greco. Función especial en conmemoración del día internacional de La Mujer. Entradas: 2x1.

Trío Magnolia.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

Recuerdos del futuro: mi abuela es una supermodelo.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Blas Arrese Igor.

INFANTILES

Payaso Manotas: circo y humor.- A las 17 en la Biblioteca Del Otro lado del Árbol, 14 y 66. A la gorra.

EXPOSICIONES

Vibrantes melodías visuales.- A las 19 en el Casal dels Països Catalans de La Plata, 14 entre 34 y 35, se inaugura la muestra de Valeria Truppi y Carloa Ravera.

CINE

La muerte de un comediante.- A las 18.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Diego Peretti.

ACTIVIDADES

8M: Feria artesanal en City Bell.- De 11.30 a 21.30 en el Club Atlético City Bell, Cantilo y Jorge Bell, nueva edición de la tradicional feria artesanal, en el marco del Día de la Mujer.

Feria artesanal en Berisso.- A las 19 en 174 entre 31 y 32. Berisso, con la música de Marisa Melian, Gabriel Gomez, Grupo Manantial, Ceferino Céspedes, San Ramón, Sembrando Raíces. Entrada libre y gratuita.

Mañana

MÚSICA

Caravan Swing Band.- A las 17.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

La bestia folk.- A las 19.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Dúo Tempus.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879, entre 12 y 13, se presenta el dúo integrado por Valeria Romero en voz y Julián Darbón en guitarra con repertorio popular. Entrada libre y gratuita.

Papas Shake Big Band + Daniel Camelo.- A las 20 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Bernardo Baraj.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.

TEATRO

Cuadriláteros 5: teatro breve reunido.- A las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Dirección: Gastón Marioni.

Las canciones favoritas, en el álbum de alguien más.- A las 20 en C.C. Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Javier Noriega.

Humorísimas.- A las 21.30 en El Expreso, 12 esquina 72, espectáculo de transformismo y humor, en el marco del 8M.

8M: Amar a mares.- A las 20 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, el grupo Pisando Pliegos ofrece este espectáculo dirigido por Nina Rapp. Un viaje que une cuerpo, sonido y emoción en una experiencia poética, para celebrar el amor y sensibilidad femenina.

8M: Espectáculo performático.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, a cargo de los alumnos del taller del Teatro, con dirección de César Palumbo. A la gorra.

2013: Odisea intemporal platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

INFANTILES

Gaspar: magia.- A las 17 en el Anfiteatro de La Repu, Camino Belgrano y 501. Gratis.

Payaso Manotas: circo y humor.- A las 17 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44. A la gorra.

CINE

Un cabo suelto.- A las 18 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20, de Daniel Hendler.

Fantasía.- A las 20 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20,en el marco del ciclo Proyecciones Terrestres.

La muerte de un comediante.- A las 18 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Diego Peretti.

Tres son multitud.- A las 20 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Wes Anderson.

ACTIVIDADES

Feria del playón.- A las 17 en el playón de 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.