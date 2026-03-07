Más de 10 horas sin luz y bronca vecinal en un barrio de La Plata

Un corte de energía afectaba a un amplio sector de las localidades platenses de Lisandro Olmos, aseguraron usuarios damnificados que esta mañana se comunicaron con el WhastApp de EL DIA (2214779896) para dar cuenta de la situación.

"Estamos sin luz desde la 1, por supuesto sin respuesta de Edelap, en donde generamos un reclamo con el número 9318054", afirmaron desde 167 y 43 de barrio El Retiro.

"Necesitamos que la empresa nos solucione este inconveniente porque ya estuvimos sin luz el jueves. Esta semana el servicio funcionó pésimo", reclamaron.

Otra vecina de 44 y 168 comentó que "hay un corte de energía total acá en Olmos". "Tampoco hay alumbrado público", advirtió hoy temprano en alusión a la afectacción de la Avenida 44, uno de los accesos claves de la Ciudad.

"Ayer a las 20 ya tuvimos baja tensión y a la madrugada finalmente se cortó la luz", detalló.

También se efectuaron quejas desde 44 y 168, en donde manifestaron que "Edelap da como resuelto un corte que todavía persiste". "Estamos sin luz desde la 1 y todavía no vino", sostuvieron a media mañana tras casi 10 horas a oscuras.