En Tolosa denuncian la formación de un "foco infeccioso" por un desagües obstruido

7 de Marzo de 2026 | 08:11

Vecinos del Barrio de Jubilados de Tolosa manifestaron su profunda preocupación ante una crítica situación ambiental que afecta directamente la salud de la comunidad. El epicentro del reclamo se sitúa en la calle 524, entre 16 y 17, donde una zanja abierta con agua estancada se transformó en un "foco de infección" persistente que altera la vida cotidiana de las 65 familias que habitan el complejo.

Según denuncian en el barrio, "el estado de abandono del lugar propició la proliferación constante de roedores y la formación de criaderos de mosquitos, lo que incrementa el riesgo de contraer enfermedades como el dengue". "A la acumulación de residuos y los olores nauseabundos que emanan del canal, se suma una preocupante irregularidad en la infraestructura de servicios básicos: las cañerías de agua potable cruzan la zanja contaminada e incluso se observa una manguera con cortes en contacto directo con el agua servida, lo que representa una potencial amenaza para la potabilidad del suministro en las viviendas", añadieron.

De acuerdo con los planteos vecinales, la situación adquiere un carácter de "urgencia" dado que el vecindario está compuesto mayoritariamente por adultos mayores, un grupo de especial vulnerabilidad ante este tipo de contingencias sanitarias".

Ante la falta de respuestas, los afectados iniciaron una campaña de recolección de firmas para formalizar un reclamo ante las autoridades locales, exigiendo medidas concretas que pongan fin al peligro ambiental.

Entre los pedidos principales, la comunidad solicita una inspección técnica inmediata para evaluar los daños, así como tareas de limpieza y saneamiento integral. Asimismo, los vecinos insisten en que la solución definitiva para el sector radica en el entubamiento de la zanja, una obra de infraestructura necesaria para garantizar condiciones de salubridad dignas y preservar la calidad de vida en este tradicional rincón de Tolosa.

