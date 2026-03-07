Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Un operativo policial realizado en la localidad de Lisandro Olmos terminó con la detención de un hombre que tenía un pedido de captura vigente por tentativa de homicidio y que circulaba en un vehículo con pedido de secuestro por un robo bajo la modalidad entradera.
El hecho ocurrió en la zona de 197 y 52, cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 15ª de La Plata realizaba tareas de patrullaje preventivo. En ese contexto, los efectivos observaron una camioneta Renault Kangoo gris que circulaba a gran velocidad, lo que despertó sospechas.
Al intentar identificar al conductor, el hombre no acató la orden de detenerse y aceleró, realizando maniobras evasivas para escapar. Esto dio inicio a una breve persecución que culminó cuando los policías lograron interceptar el vehículo y reducir al conductor mediante técnicas policiales.
Durante la identificación del rodado, los efectivos detectaron una irregularidad: la camioneta tenía colocada una patente que no coincidía con el dominio grabado en los cristales. Tras verificar los datos en el sistema policial, se comprobó que el dominio grabado correspondía a un vehículo con pedido de secuestro activo por un robo modalidad entradera, solicitado por una comisaría de Claypole en agosto de 2025.
Al mismo tiempo, al consultar los antecedentes del conductor, los uniformados confirmaron que sobre él pesaba una orden de captura activa por el delito de tentativa de homicidio, requerida por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de La Plata.
Tanto el hombre como la camioneta fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia. La investigación quedó en manos de la UFI Nº 15 del Departamento Judicial La Plata, mientras se espera que el detenido sea presentado en sede judicial.
