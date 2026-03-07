Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

La agenda deportiva de este sábado y los horarios de transmisión

La agenda deportiva de este sábado y los horarios de transmisión
7 de Marzo de 2026 | 08:48

Escuchar esta nota

La agenda deportiva del sábado 7 de marzo de 2026 con sus respectivos eventos, horarios y canales de transmisión

Fútbol

FA Cup (Inglaterra)

09:15 | Mansfield Town vs. Arsenal (Disney+ Premium)
14:45 | Wrexham vs. Chelsea (Disney+ Premium / ESPN)
17:00 | Newcastle United vs. Manchester City (Disney+ Premium / ESPN)

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine

LE PUEDE INTERESAR

Miramón no llega al partido ante Banfield

La Liga (España)

10:00 | Osasuna vs. Mallorca (DSports)
12:15 | Levante vs. Girona (Disney+ Premium / ESPN 2)
14:30 | Atlético de Madrid vs. Real Sociedad (Disney+ Premium / DSports)
17:00 | Athletic Club vs. Barcelona (Disney+ Premium / DSports)

Serie A (Italia)

11:00 | Cagliari vs. Como (Disney+ Premium)
14:00 | Atalanta vs. Udinese (Disney+ Premium)
16:45 | Juventus vs. Pisa (Disney+ Premium / ESPN 2)

Bundesliga (Alemania)

11:30 | SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen (Disney+ Premium)
11:30 | Mainz 05 vs. VfB Stuttgart (Disney+ Premium)
11:30 | RB Leipzig vs. FC Augsburg (Disney+ Premium)
11:30 | VfL Wolfsburg vs. Hamburger SV (Disney+ Premium)
11:30 | FC Heidenheim vs. TSG Hoffenheim (Disney+ Premium)
14:30 | 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund (Disney+ Premium / ESPN 2)

Ligue 1 (Francia)

13:00 | Nantes vs. Angers (Disney+ Premium)
15:00 | Auxerre vs. Strasbourg (Disney+ Premium)
17:00 | Toulouse vs. Marseille (Disney+ Premium)

Championship (Inglaterra)

11:30 | Derby County vs. Sheffield United (Fox Sports)

Básquet

Liga Nacional (Argentina)

11:30 | Olímpico vs. Ferro (TyC Sports)
19:05 | Peñarol vs. Platense (DSports)
22:00 | Olímpico La Banda vs. Oberá (NBA App / Streaming)

Liga ACB (España)

14:00 | Baxi Manresa vs. CB Canarias (Fox Sports 3)
16:00 | Andorra vs. Casademont Zaragoza (Fox Sports 3)

Rugby

Torneo Seis Naciones

11:00 | Escocia vs. Francia (ESPN 3)
13:15 | Italia vs. Inglaterra (ESPN 3)

Super Rugby Americas

20:00 | Peñarol vs. Selknam (ESPN 2)

Boxeo

23:00 | Celeste Alaniz vs. Leiryn Flores (Boxeo de Primera - TyC Sports)
23:50 | Mauricio Lara vs. Rafael Rosas (ESPN Knockout - ESPN 2 / Disney+ Premium)
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata

Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 7 de marzo

Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
+ Leidas

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia

Inquietud por una toma debajo de un puente

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine

La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense

Miramón no llega al partido ante Banfield

Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
Últimas noticias de Deportes

Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine

Miramón no llega al partido ante Banfield

Boselli, la final con Barça y el ciclo que casi lo retira

Úbeda sonríe: Velasco, listo para el regreso
Espectáculos
“Recuerdos del futuro”: abuelas al frente
El Teatro de City Bell, listo para abrir el telón
“GH”: estás nominado: Brasil investiga al reality por posible tortura
Cómoda en la tevé, Barbarossa no quiere volver al teatro
Darío Barassi, listo para volver a entretener de la mano de “Ahora caigo”
La Ciudad
Crisis de transporte deja a alumnos sin clases en una escuela rural de La Plata
Más de 10 horas sin luz y bronca vecinal en un barrio de La Plata
En Tolosa denuncian la formación de un "foco infeccioso" por un desagües obstruido
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 7 de marzo
Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata
Política y Economía
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
Reducir impuestos: la movida de LLA en la Provincia
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
La producción industrial sigue en pleno retroceso
Policiales
Cayó tras una persecución en La Plata: tenía captura por intento de homicidio y manejaba un vehículo con pedido de secuestro
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
Encontró a un hombre masturbándose frente a sus hijos y lo apuñaló
La Justicia benefició a la acusada de matar a su esposo en La Loma
Audiencia clave en la causa por un brutal femicidio en San Carlos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla