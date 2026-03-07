La agenda deportiva de este sábado y los horarios de transmisión

7 de Marzo de 2026 | 08:48

La agenda deportiva del sábado 7 de marzo de 2026 con sus respectivos eventos, horarios y canales de transmisión

Fútbol

FA Cup (Inglaterra)

09:15 | Mansfield Town vs. Arsenal (Disney+ Premium)

14:45 | Wrexham vs. Chelsea (Disney+ Premium / ESPN)

17:00 | Newcastle United vs. Manchester City (Disney+ Premium / ESPN)

La Liga (España)

10:00 | Osasuna vs. Mallorca (DSports)

12:15 | Levante vs. Girona (Disney+ Premium / ESPN 2)

14:30 | Atlético de Madrid vs. Real Sociedad (Disney+ Premium / DSports)

17:00 | Athletic Club vs. Barcelona (Disney+ Premium / DSports)

Serie A (Italia)

11:00 | Cagliari vs. Como (Disney+ Premium)

14:00 | Atalanta vs. Udinese (Disney+ Premium)

16:45 | Juventus vs. Pisa (Disney+ Premium / ESPN 2)

Bundesliga (Alemania)

11:30 | SC Freiburg vs. Bayer Leverkusen (Disney+ Premium)

11:30 | Mainz 05 vs. VfB Stuttgart (Disney+ Premium)

11:30 | RB Leipzig vs. FC Augsburg (Disney+ Premium)

11:30 | VfL Wolfsburg vs. Hamburger SV (Disney+ Premium)

11:30 | FC Heidenheim vs. TSG Hoffenheim (Disney+ Premium)

14:30 | 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund (Disney+ Premium / ESPN 2)

Ligue 1 (Francia)

13:00 | Nantes vs. Angers (Disney+ Premium)

15:00 | Auxerre vs. Strasbourg (Disney+ Premium)

17:00 | Toulouse vs. Marseille (Disney+ Premium)

Championship (Inglaterra)

11:30 | Derby County vs. Sheffield United (Fox Sports)

Básquet

Liga Nacional (Argentina)

11:30 | Olímpico vs. Ferro (TyC Sports)

19:05 | Peñarol vs. Platense (DSports)

22:00 | Olímpico La Banda vs. Oberá (NBA App / Streaming)

Liga ACB (España)

14:00 | Baxi Manresa vs. CB Canarias (Fox Sports 3)

16:00 | Andorra vs. Casademont Zaragoza (Fox Sports 3)

Rugby

Torneo Seis Naciones

11:00 | Escocia vs. Francia (ESPN 3)

13:15 | Italia vs. Inglaterra (ESPN 3)

Super Rugby Americas

20:00 | Peñarol vs. Selknam (ESPN 2)

Boxeo

23:00 | Celeste Alaniz vs. Leiryn Flores (Boxeo de Primera - TyC Sports)

23:50 | Mauricio Lara vs. Rafael Rosas (ESPN Knockout - ESPN 2 / Disney+ Premium)

