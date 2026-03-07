Choque entre un auto y una moto en La Plata dejó heridos y provocó un corte de tránsito

Un accidente de tránsito ocurrido durante la noche en la zona norte de La Plata generó preocupación entre vecinos y automovilistas. El siniestro involucró a un automóvil y una motocicleta y dejó personas heridas, además de provocar un corte parcial en la circulación.

El hecho se registró en la intersección de 467 y Camino Centenario, un punto de alto tránsito en esa zona de la ciudad. Por causas que aún se intentan establecer, una moto y un auto colisionaron en plena calzada.

Tras el impacto, el motociclista quedó tendido sobre el asfalto y fue asistido por personas que se encontraban en el lugar hasta la llegada de los servicios de emergencia. En la escena también trabajaron efectivos policiales, quienes realizaron un operativo para ordenar el tránsito y preservar el lugar del siniestro.

A raíz del choque, la circulación en la zona debió ser parcialmente interrumpida mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje. Vecinos y conductores que pasaban por el lugar observaron el despliegue de patrulleros y vehículos detenidos sobre la calzada.

Las personas heridas fueron atendidas en el lugar y luego trasladadas para recibir atención médica, mientras que las autoridades buscan determinar cómo se produjo el impacto.

El episodio volvió a poner en foco los reiterados accidentes que se registran en corredores transitados de la zona norte de la ciudad, especialmente en horarios nocturnos.