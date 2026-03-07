Crisis de transporte deja a alumnos sin clases en una escuela rural de La Plata

Una delicada situación afecta a la comunidad educativa de una escuela ubicada en el límite entre La Plata y Florencio Varela, donde la mayoría de los alumnos no está pudiendo asistir a clases por la falta de transporte escolar. El problema se agravó tras la suspensión del servicio de una línea de colectivos que trasladaba exclusivamente a los estudiantes.

El establecimiento educativo se encuentra en el cruce de la Ruta 6 y la Ruta 53, en una zona rural del partido de La Plata. Allí funciona un edificio compartido por tres instituciones: el Jardín de Infantes Nº 990, la Escuela Primaria Nº 77 y la Escuela Secundaria Nº 60. En total, cerca de 250 alumnos dependen del transporte para poder llegar a clases.

Según explicaron las familias de la comunidad educativa, alrededor del 80% de los estudiantes proviene de barrios del distrito vecino de Florencio Varela, como La Capilla, Los Tronquitos y Los Tronquitos 2. La mayoría de las familias no cuenta con otros medios para trasladar a los chicos, por lo que la suspensión del servicio dejó prácticamente incomunicada a la escuela.

En tanto, el conflicto se arrastra desde diciembre de 2025, cuando comenzó a agravarse la situación de la línea 148 “El Nuevo Halcón”, que tenía a su cargo el traslado específico de los alumnos en horario escolar. Finalmente, en febrero de este año la empresa suspendió definitivamente el servicio, dejando sin cobertura a la comunidad educativa.

Como consecuencia, durante la primera semana del ciclo lectivo la asistencia fue mínima. “Estamos con una situación muy complicada. Esta escuela pertenece a La Plata, está en Ruta 6 y Ruta 53, en el último rinconcito, y por un conflicto de transporte en el distrito de Varela las familias de Varela, que son el 80% de la comunidad, no están pudiendo llegar a la escuela”, explicó una madre en diálogo exclusivo con El Día.

En ese sentido, advirtió que el impacto ya se siente en las aulas. “Toda esta semana de clases asistió a la escuela solo el 15% de los alumnos. Y la semana que viene tendría que arrancar la secundaria, se va a notar mucho más”, señaló.

La falta de respuestas oficiales genera preocupación entre las familias y docentes. “Estamos en el medio y no responde ni una municipalidad ni la otra. Quizás tenga que responder el gobernador, pero ahí ya estamos complicados”, agregó.

Mientras tanto, cerca de 250 estudiantes continúan sin un medio para llegar a clases, en una situación que pone en riesgo el normal desarrollo del ciclo lectivo en esta zona rural del partido de La Plata.