Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cayó tras una persecución en La Plata: tenía captura por intento de homicidio y manejaba un vehículo con pedido de secuestro
“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
Más de 10 horas sin luz y bronca vecinal en un barrio de La Plata
Trump elevó la retórica de guerra y amenazó a Irán con un ataque de "destrucción total y "muerte segura"
Crisis de transporte deja a alumnos sin clases en una escuela rural de La Plata
Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia tras una clasificación difícil para Alpine
VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex
Una empresa ligada a Toviggino blanqueó 1,4 millones de dólares
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
El radicalismo bonaerense adelantó sus elecciones internas al 7 de junio
En Tolosa denuncian la formación de un "foco infeccioso" por un desagües obstruido
Cielo gris y con aviso de probables lluvias este sábado en La Plata
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
La agenda deportiva de este sábado y los horarios de transmisión
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 7 de marzo
Más policías a la calle por los festejos del “Último Primer Día”
El dólar sube mientras el Central fortalece las reservas a pura compra
La Provincia acordó un aumento del 11% para la Policía bonaerense
El desafío sustentable: empresas de la Región suman el “Sello B”
Vecinos de “La Rueda”, en Abasto, piden un puente sobre la ruta 2
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el tablero internacional este sábado al afirmar que Irán será "atacado con mucha dureza" durante la presente jornada, elevando la retórica bélica a niveles críticos.
A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que su administración está considerando seriamente ampliar el alcance de las operaciones militares, incluyendo la posibilidad de la "destrucción total de zonas y la muerte segura de grupos de personas que no se habían considerado como objetivo hasta el momento".
Sin proporcionar detalles técnicos ni logísticos sobre el despliegue, Trump justificó esta drástica postura basándose en lo que denominó como el "mal comportamiento de Irán", sugiriendo un cambio de paradigma en la selección de blancos estratégicos.
El jefe de Estado norteamericano también hizo referencia a la situación regional de Teherán, señalando que el gobierno iraní se habría disculpado con sus países vecinos por los recientes ataques lanzados por sus fuerzas.
Para Trump, este gesto de diplomacia o repliegue por parte de las autoridades persas no representa otra cosa que una "rendición" ante la presión externa.
La advertencia de una ofensiva inminente para este sábado pone en alerta máxima a las cancillerías del mundo, mientras se espera una respuesta oficial del régimen iraní ante la amenaza de un ataque que, según las palabras del propio presidente, no tendrá precedentes en su agresividad.
LE PUEDE INTERESAR
Rendición o nada: el ultimátum de Trump a Irán
LE PUEDE INTERESAR
Los combustibles podrían subir hasta 15% en Argentina por la guerra
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí