Santa Bárbara no pudo con Lomas y sumó su segunda derrota en hockey 

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Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com
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Era rival difícil como lo suele ser siempre Lomas, Santa Bárbara "A" fue la cancha de Las Conejas con la intención de reafirmar su buen momento, pero se encontrar con un equipo que se hace fuerte en su cancha y lo terminó sufriendo con una derrota 2 a 1, en el marco de la quinta fecha del torneo Metropolitano de Primera División de hockey sobre césped.
Lomas se adelantó con goles de Agustina Albertarrio y Emma Knobl; mientras que Julieta Bueloni marcó el descuento para el equipo platense dirigido técnicamente por Santiago Camacho, que sufrió su segunda derrota en el certamen de la categoría superior, ya que previamente había caído en su anterior salida (Arquitectura 2 a 1).
En la próxima fecha, Santa Bárbara estará recibiendo a GEBA "A", que suma la misma cantidad de puntos que el conjunto tricolor con nueve unidades.
Intermedia: Lomas 6, Santa Bárbara "A" 0.
Quinta: Lomas 1, Santa Bárbara "A" 0.
Séptima: Lomas 1, Santa Bárbara "A" 0.
Los restantes marcadores de la jornada fueron: Banco Nación 1, Ciudad de Buenos Aires "A" 4; Olivos 1, San Fernando "A" 1; River Plate 1, Banco Provincia "A" 3; GEBA "A" 0, Belgrano 0 y Arquitectura 1, San Lorenzo de Almagro 1. Por su parte, la fecha se completará mañana con el cruce entre St. Catherine 's y Italiano, que se jugará mañana, desde las 13, en cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de Disney + Premium.
En lo que respecta a las posiciones, Lomas 10, River Plate 10, Santa Bárbara "A" 9, GEBA 9, San Fernando "A" 8, Italiano 7, Belgrano 7, Arquitectura 7, Banco Nación 6, Banco Provincia "A" 6, St. Catherine 's 4, Ciudad de Buenos Aires "A" 4, Olivos 4 y San Lorenzo de Almagro 2.
La próxima fecha estará integrada por los siguientes encuentros: Arquitectura vs Banco Nación, San Lorenzo de Almagro vs St. Catherine 's, Italiano vs Lomas, Santa Bárbara "A" vs GEBA "A", Belgrano vs River Plate , Banco Provincia "A" vs Olivos y San Fernando "A" vs Ciudad de Buenos Aires "A".
A continuación se detallan los resultados de los partidos de los equipos platense en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:
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Primera C1
Ciudad de Buenos Aires "B" 1, Universitario "A" 0.
Primera derrota de la "U" tras cuatro victorias seguidas.
Intermedia: Ciudad de Buenos Aires "B" 2, Universitario "A" 2 (Guadalupe Romero y Magalí Arnal).
Quinta: Ciudad de Buenos Aires "B" 1, Universitario "A" 3 (Emma Fernández Gener, Julia Esterelles y Valentina Zitti).
Séptima: Ciudad de Buenos Aires "B" 0, Universitario "A" 2 (Lola Castro y Magdalena Arroyo).
Próxima fecha: Universitario "A" vs Lanús.
Primera C2
Santa Bárbara "B" 1 (Agustina Avalos), GEBA "C" 0.
Santa sumó su tercera victoria consecutiva y pasó a ocupar la posición de escolta a dos puntos de HC Andersen (14).
Intermedia: Santa Bárbara "B" 1 (Inés Costa), GEBA "C" 0.
Quinta: Santa Bárbara "B" 3, GEBA "C" 1.
Séptima: Santa Bárbara "B" 1 (Rosario María Vazquez Casal), GEBA "C" 0.
Próxima fecha: Champagnat vs Santa Bárbara "B".
Municipalidad de Vicente López 2, San Luis "A" 1 (Renata Sargentoni).
Las Martitas volvieron a perder después del triunfo contra CUBA 3 a 2. Suman 9 puntos.
Intermedia: Municipalidad de Vicente López 1, San Luis "A" 3 (Juana Sandoval, Catalina Turchi y María Belén Bacchiega).
Quinta: Municipalidad de Vicente López 2, San Luis "A" 0.
Séptima: Municipalidad de Vicente López 1, San Luis "A" 1 (Clara Máspoli).
Próxima fecha: San Luis "A" vs Camioneros.
Primera D1
Gimnasia "A" 2 (Carlina Agudo Porras -2-), Regatas de Avellaneda "B" 1.
Las Lobizonas regresaron al éxito tras la derrota frente a Pueyrredón.
Intermedia: Gimnasia "A" 2 (Sofía Tinto Ocampo y Graciana Urquet), Regatas de Avellaneda "B" 1.
Quinta: Gimnasia "A" 2 (Rafaela Batalla y Luisina Batalla), Regatas de Avellaneda "B" 1.
Séptima: Gimnasia "A" 3 (Blanca Azul Azcua, Lucia Burgos y Julieta Covacich), Regatas de Avellaneda "B" 0.
Próxima fecha: Vélez Sarsfield "B" vs Gimnasia "A".
Primera D2
Asociación del Sur 2, Estudiantes "A" 2 (Candela Safar y Martina Domínguez).
Las Pinchas sumaron su segunda presentación sin perder.
Intermedia: Asociación del Sur 1, Estudiantes "A" 3 (Candela Safar, Sol Igartua y Araceli Bujanzi).
Quinta: Asociación del Sur 0, Estudiantes "A" 6 (Justina Irigoiti -2-, Amparo Fuma, Melina Prandi Reigosa y Morena Busi).
Séptima: Asociación del Sur 0, Estudiantes "A" 5 (Isabel Errea -3-, Sara Brand Cedola y Felicitas Flores).
Próxima fecha: Santa Bárbara "C" vs Estudiantes "A".
Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" 4, Santa Bárbara "C" 1 (Agustina Garmendia Marotz).
Santa tropezó tras ganarle a Italiano "B".
Intermedia: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" 1, Santa Bárbara "C" 0.
Quinta: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "B" 0, Santa Bárbara "C" 0.
Próxima fecha: Santa Bárbara "C" vs Estudiantes "A".
San Luis "B" 2 (María Belén Canaglia y Luciana Bustos), Hurling "B" 2.
Las Maritas cosechó su cuarto partido sin perder con tres empates y una victoria.
Intermedia: San Luis "B" 0, Hurling "B" 2.
Quinta: San Luis "B" 0, Hurling "B" 1.
Séptima: San Luis "B" 0, Hurling "B" 5.
Próxima fecha: Universidad Nacional de La Matanza vs San Luis "B".
Primera D4
Universitario "B" 3 (Julieta Aicardi -2- y Julia Barcos), Náutico Hacoaj "B" 0.
La "U" retornó a la senda del triunfo después de tres presentaciones.
Intermedia: Universitario "B" 0, Náutico Hacoaj "B" 1.
Quinta: Universitario "B" 3 (Julieta Arzani, Joaquina Mosca Malin y Sofía Lanusse Adradas), Náutico Hacoaj "B" 0.
Séptima: Universitario "B" 4 (Emilia Miyahira, Sofía Grilli Caballero, Charo Durante y Emma Romero), Náutico Hacoaj "B" 0.
Próxima fecha: Sociedad Hebráica vs Universitario "B".
Santa Bárbara "D" 0, Deportivo Francesa 1.
Santa suma cuatro partidos sin ganar.
Intermedia: Santa Bárbara "D" 0, Deportivo Francesa 7.
Quinta: Santa Bárbara "D" 1 (Uma Paula Baraybar), Deportivo Francesa 5.
Séptima: Santa Bárbara "D" 0, Deportivo Francesa 2.
Próxima fecha: Olivos "B" vs Santa Bárbara "D".
Primera E1
Hurling "C" 2, Universitario "C" 3 (Julieta Rodríguez -2- y Josefina Zitti).
La "U" se recuperó después de dos partidos sin ganar.
Intermedia: Hurling "C" 2, Universitario "C" 3 (Ernestina Porris, Greta Lozano y Luján Zaro).
Quinta: Hurling "C" 0, Universitario "C" 4 (Sofía Mammoni -2-, Ernestina Porris y Lucía Rodríguez).
Séptima: Hurling "C" 4, Universitario "C" 1 (Mia Valentina Molinari).
Próxima fecha: Universitario "C" vs Colegio Manuel Belgrano.
Primera E2
Santa Bárbara "F" 1 (Caterina Cantelmi), Comunicaciones 5.
Santa sigue sin poder sumar, ya que perdió en todos los partidos.
Intermedia: Santa Bárbara "F" 0, Comunicaciones 2.
Quinta: Santa Bárbara "F" 1 (Luciana Bagnasco), Comunicaciones 2.
Séptima: Santa Bárbara "F" 1 (Rita Festa), Comunicaciones 2.
Próxima fecha: Municipalidad de Vicente López "B" vs Santa Bárbara "F".
Estudiantes "B" 0, Boca Juniors "B" 0. Las Pinchas sumaron su segundo punto en el torneo, ya que todavía no saben lo que es triunfar.
Intermedia: Estudiantes "B" 0, Boca Juniors "B" 1.
Quinta: Estudiantes "B" 3 (Isabella Gialleonardo 2 y Alfonsina Bellingi), Boca Juniors "B" 2.
Séptima: Estudiantes "B" 0, Boca Juniors "B" 4.
Próxima fecha: Estudiantes "B" vs Ducilo "B".
Primera E4
Champagnat "C" 0, Everton 2 (Sofía Hansen Gutty y Sofía Eberbach).
Las Decanas ganaron los cinco partidos y marchan como únicas punteras.
Intermedia: Champagnat "C" 2, Everton 0.
Quinta: Champagnat "C" 1, Everton 1 (Paloma Dawes)
Séptima: Champagnat "C" 0, Everton 4 (Luna Tais Gómez, Malena Funes, Catalina Specie y Giuliana Toledo).
Próxima fecha: Everton vs Los Cedros.
Primera F1
Universitario "D" 3 (Juliana Garmendia, Victoria Sánchez Moirano y Celeste Caminos), Italiano "D" 0.
La "U" consiguió la primera victoria del torneo
Intermedia: Universitario "D" 2 (Sofía Candela Pereyra y Mía Desojo Mc Coubrey), Italiano "D" 0.
Quinta: Universitario "D" 2 (Magalí Guzmán y Delfina Victoria Aguirre Soto), Italiano "D" 0.
Séptima: Universitario "D" 0, Italiano "D" 1.
Próxima fecha: Buenos Aires Cricket & Rugby Club "C" vs Universitario "D".
Italiano "C" 2, Santa Bárbara "E" 0.
Santa cayó después de la victoria contra Pueyrredón "B".
Intermedia: Italiano "C" 4, Santa Bárbara "E" 0.
Quinta: Italiano "C" 4, Santa Bárbara "E" 1 (María Victoria Vizcaino).
Séptima: Italiano "C" 3, Santa Bárbara "E" 1 (Clara Amicarelli).
Próxima fecha: Santa Bárbara "E" vs Comunicaciones "B".
Primera F2
EFI Lobos 0, Gimnasia "B" 2 (Martina Caimi y Guadalupe Velasquez).
Las Lobizonas firmaron la tercera victoria consecutiva.
Intermedia: EFI Lobos 1, Gimnasia "B" 4 (María Victoria Pedufourcq, Delfina Batalla, María Guadalupe Espíndola y Julieta Melina Fernández).
Quinta: EFI Lobos 5, Gimnasia "B" 2 (Jazmín Ariana Avalos y Amparo Abril Maciel).
Séptima: EFI Lobos 3, Gimnasia "B" 1 (Alba Inés Giles Grodsinsky).
Próxima fecha: Gimnasia "B" vs Banade "B".
Primera F4
Banfield "B" 3, San Luis "C" 1 (Ximena Llano)
Las Maristas todavía no ganaron, solamente suman un punto.
Intermedia: Banfield "B" 1, San Luis "C" 1 (Abril Santagostino).
Quinta: Banfield "B" 3, San Luis "C" 0.
Séptima: Banfield "B" 3, San Luis "C" 1 (Alba Inés Giles Grodsinsky).
Próxima fecha: Municipalidad de La Matanza vs San Luis "C".
Primera G1
S.I.T.A.S "C" 0, Asociación Coronel Brandsen 2 (Julieta Belén García y Lucía Lemos).
Las Coronelas estiraron su invicto, ya que suman tres triunfos y un empate.
Intermedia: S.I.T.A.S "C" 0, Asociación Coronel Brandsen 0.
Quinta: S.I.T.A.S "C" 2, Asociación Coronel Brandsen 5 (Agustina Alsina Ivanka -2-, Delfina Alvarez Fontana -2- y Puala JazmínParodi Romano).
Séptima: S.I.T.A.S "C" 3, Asociación Coronel Brandsen 2 (Julia Laubenheimer y Luciana Caruso).
Próxima fecha: Asociación Coronel Brandsen vs San Fernando "D".
DOMINGO DE CLÁSICO MASCULINO
Tiempo de clásico platense. Después de dos años se volverán a encontrar Santa Bárbara "A" y Universitario para dar marco a una nueva edición del derby de hockey masculino de nuestra ciudad. El partido, que se encuadra dentro de la quinta fecha del torneo Metropolitano de Primera División, se pondrá en marcha a partir de las 16, en la cancha del club tricolor.
Ambos llegan con dispares campañas. Santa Bárbara "A" todavía no ha podido ganar desde su vuelta a la máxima categoría sumando dos puntos como consecuencia de sendos empates (V. Hurling 0 a 0 y L. Ducilo 4 a 4); mientras que sufrió un par de derrotas (L. Ciudad de Buenos Aires "A" 2 a 1 y V. Banco Provincia 3 a 2) con 7 goles a favor y 9 en contra.
Por su parte, Universitario cuenta con siete unidades como consecuencia de dos victorias (L. Hurling 2 a 1 y L. SAG 3 a 0), un empate (V. Ducilo 2 a 2) y una caída (L. Banco Provincia 3 a 1); mientras que en materia de goles, la "U" suma 8 y recibió 6.
El resto de la jornada se compone con los siguiente partidos: SAG vs Mitre, Quilmes vs San Fernando, San Martín vs Ciudad de Buenos Aires "A", Lomas vs Hurling, Ciudad de Buenos Aires "B" vs Ducilo (juegan desde las 15:30, en cancha de de Buenos Aires Cricket & Rugby Club con la televisación de Disney + Premium) y GEBA vs Banco Provincia.
En lo que tiene que ver con las posiciones del torneo masculino de Primera División estás con San Fernando 12 puntos, Mitre 10, Ciudad de Buenos Aires "A" 10, Banco Provincia 10, Hurling 7, Universitario 7, Quilmes 6, SAG 4, Ducilo 4, Santa Bárbara "A" 2, Lomas 1, San Martín 1 y Ciudad de Buenos Aires "B" 0.
En lo que tiene que ver con la Primera B1 se enfrentarán Berazategui vs Santa Bárbara "B" y Estudiantes vs Campana BC. Por su parte en la Primera B2 jugarán Everton vs Boca Juniors "B" y Boca Juniors "A" vs Gimnasia.
A todo esto también habrá actividad en el Metro Domingo Damas. Zona A: San Patricio vs Estudiantes "C", Santa Bárbara "G" vs Liceo Naval. Zona B: Universitario "E" vs Liceo Militar y Albatros vs El Sosiego.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
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