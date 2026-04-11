La entrevista que Sofi Martínez le realizó a Lionel Messi durante el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 quedó grabada en la memoria de los argentinos. No solo por el contexto deportivo, con la Selección a un paso de la final, sino también por la emoción que transmitió la periodista al dirigirse al capitán.

Con el paso del tiempo, aquel momento siguió generando repercusiones. En ese marco, la propia Martínez recordó un episodio que ocurrió poco después de que el video se volviera viral y que tuvo como protagonista a Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista.

Durante su participación en un streaming, la periodista se refirió a las versiones que circularon en redes sociales, donde algunos usuarios insinuaban un supuesto coqueteo hacia Messi, lo que le generó incomodidad. En ese contexto, reveló que Roccuzzo decidió contactarla directamente para transmitirle tranquilidad.

“De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, contó Martínez sobre el mensaje que recibió.

El gesto fue especialmente valorado por la periodista, quien destacó que Roccuzzo “no tenía ninguna necesidad de escribirme”. Según explicó, el mensaje llegó en un momento difícil, cuando las redes amplificaban rumores sin fundamento.

“Se inventaban cosas o se generaba una situación que no tenía por qué existir”, recordó Martínez sobre lo que le tocó atravesar tras la difusión de la entrevista.

Las especulaciones se originaron el 13 de diciembre de 2022, luego del triunfo de Argentina ante Croacia en la semifinal del Mundial. Tras ese partido, Martínez entrevistó a Messi en la zona mixta y cerró la nota con un mensaje que rápidamente se viralizó.

En ese cierre, la periodista buscó expresar el sentimiento de los argentinos y el orgullo que genera el capitán, más allá del resultado final. Sin embargo, la cercanía en el diálogo, el tono emocional y el intercambio de miradas fueron interpretados en redes como algo más, lo que dio lugar a versiones que con el tiempo quedaron desestimadas.