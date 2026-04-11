Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Sofi Martínez reveló el mensaje que le envió Antonela Roccuzzo tras "coquetear" a Lionel Messi

Sofi Martínez reveló el mensaje que le envió Antonela Roccuzzo tras "coquetear" a Lionel Messi
11 de Abril de 2026 | 21:11

La entrevista que Sofi Martínez le realizó a Lionel Messi durante el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 quedó grabada en la memoria de los argentinos. No solo por el contexto deportivo, con la Selección a un paso de la final, sino también por la emoción que transmitió la periodista al dirigirse al capitán.

Con el paso del tiempo, aquel momento siguió generando repercusiones. En ese marco, la propia Martínez recordó un episodio que ocurrió poco después de que el video se volviera viral y que tuvo como protagonista a Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista.

Durante su participación en un streaming, la periodista se refirió a las versiones que circularon en redes sociales, donde algunos usuarios insinuaban un supuesto coqueteo hacia Messi, lo que le generó incomodidad. En ese contexto, reveló que Roccuzzo decidió contactarla directamente para transmitirle tranquilidad.

“De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, contó Martínez sobre el mensaje que recibió.

El gesto fue especialmente valorado por la periodista, quien destacó que Roccuzzo “no tenía ninguna necesidad de escribirme”. Según explicó, el mensaje llegó en un momento difícil, cuando las redes amplificaban rumores sin fundamento.

“Se inventaban cosas o se generaba una situación que no tenía por qué existir”, recordó Martínez sobre lo que le tocó atravesar tras la difusión de la entrevista.

LE PUEDE INTERESAR

Jubiladas pudientes adornaron a Adorni

LE PUEDE INTERESAR

Guía de cines

Las especulaciones se originaron el 13 de diciembre de 2022, luego del triunfo de Argentina ante Croacia en la semifinal del Mundial. Tras ese partido, Martínez entrevistó a Messi en la zona mixta y cerró la nota con un mensaje que rápidamente se viralizó.

En ese cierre, la periodista buscó expresar el sentimiento de los argentinos y el orgullo que genera el capitán, más allá del resultado final. Sin embargo, la cercanía en el diálogo, el tono emocional y el intercambio de miradas fueron interpretados en redes como algo más, lo que dio lugar a versiones que con el tiempo quedaron desestimadas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain

Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos

Crimen de Néstor Copoletti en La Plata: el jardinero acusado se negó a declarar

La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros

La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030

Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
+ Leidas

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain

Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor

VIDEOS | FOTOS.- Así fue el tenso y emotivo "regreso a casa" de los astronautas del Artemis II tras la misión a la Luna

Milei bajó a Aubasa de la licitación de rutas

Deshoja el trébol: ¿Vaccari, Cufré o De Felippe?

VIDEO. En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua

La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030
Últimas noticias de Espectáculos

Jubiladas pudientes adornaron a Adorni

La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más

El capítulo final de “Outlander”: “Nunca es un adiós definitivo”

Los Mirlos y el bolero se cruzan en la Ciudad
La Ciudad
Tras el choque y fuga de gas en La Plata, estudiantes piden ayuda para afrontar una reparación millonaria
La Suprema Corte bonaerense dejó firmes las multas contra Rappi y Pedidos Ya
Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos
La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros
La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030
Policiales
Ráfaga de tiros y heridos en Berisso: cayó un sospechoso y le secuestraron armas
Un jugador de Gimnasia de Jujuy fue detenido por gritar “bomba” dentro de un avión
Tras el choque y fuga de gas en La Plata, estudiantes piden ayuda para afrontar una reparación millonaria
La Plata: le robaron la bicicleta a un estudiante del interior, la usaba para ir a la facultad
Tragedia en la ruta 227: murió un matrimonio y tres cadetes de policía heridos
Deportes
Puntajes, uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha en el triunfo ante el Tatengue
Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain
VIDEO. Estigarribia y Pérez, los goles en UNO
Triunfazo de La Plata en el Top 14: todos los resultados del rugby
El micro de Estudiantes llegó con un vidrio estallado a UNO
Información General
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Distinguen el aporte platense a la misión
En fotos y video | Misión Artemis II: la cápsula amerizó en el océano Pacífico
Dejó su testamento por si algo sale mal
Eclipse solar anular en Argentina: cuál será la "mejor" ciudad del país para verlo y cuándo será

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla