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Fuerte choque entre motos y varios heridos frente al Estadio Único de La Plata

Fuerte choque entre motos y varios heridos frente al Estadio Único de La Plata
11 de Abril de 2026 | 21:51

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Un violento siniestro vial se registró este sábado en la zona de Ringuelet, frente al Estadio Único Diego Armando Maradona, y dejó como saldo tres personas heridas.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 25 y 532, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron dos motocicletas: una Rouser NS200 y una Gilera Smash 110cc.

Como consecuencia del impacto, los tres involucrados sufrieron distintas lesiones. Uriel Nicolás Piedrabuena presentó traumatismos en la cabeza, mientras que Matías Vera resultó con heridas en la clavícula y el tobillo. En tanto, Santino Guarino también sufrió lesiones de diversa consideración.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar y solicitó asistencia médica. Minutos después, ambulancias del SAME trasladaron a Piedrabuena y Vera al hospital de Gonnet para su atención.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI N° 12 del Departamento Judicial La Plata. En el lugar trabajó Policía Científica para determinar la mecánica del accidente.

Las autoridades intentan establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

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