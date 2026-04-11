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Con un penal polémico, Boca se lo empata a Independiente en la Bombonera

11 de Abril de 2026 | 21:26

Boca, con un penal polémico, empató 1-1 con Independiente, en condición de local, en el marco del clásico de la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio La Bombonera, el uruguayo Matías Abaldo abrió el marcador a los 9 minutos de juego mientras que Milton Giménez lo empató a los 48, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda se mantiene en el tercer puesto de la Zona A con 22 puntos. En la próxima fecha, el ´Xeneize´ visitará el estadio Monumental para enfrentar a River, desde las 17 del domingo, en el Superclásico del fútbol argentino.

Por su parte, el equipo de Gustavo Quinteros escaló a la quinta posición de la Zona A con 19 puntos. En la próxima fecha, el ´Rojo´ recibirá a Defensa y Justicia, desde las 19.40 del sábado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

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