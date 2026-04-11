Medio Oriente: las negociaciones entre Estados Unidos e Irán seguirán el domingo

Bajo un clima de hermetismo y alta seguridad, las delegaciones de Estados Unidos e Irán se disponen a reanudar sus conversaciones de paz este domingo en la capital de Pakistán.

Este nuevo ciclo de diálogo surge tras una extenuante sesión inaugural que se prolongó por casi quince horas, culminando en la madrugada de Islamabad sin que se emitiera un comunicado oficial conjunto, según reportaron fuentes de la prensa estatal iraní.

El origen de este complejo proceso diplomático se remonta al conflicto regional desencadenado el pasado 28 de enero, tras una operación militar que resultó en la muerte de Ali Khamenei, quien fuera el líder supremo del régimen iraní.

En este contexto, Pakistán ejerce el rol de mediador estratégico en un intento por desactivar las hostilidades y establecer una hoja de ruta que ponga fin a la guerra en Oriente Próximo.

La mesa de negociación enfrenta desafíos inmediatos debido a la persistente inestabilidad en la frontera sur del Líbano, donde las fuerzas de Israel y las milicias de Hezbollah mantienen intercambios de artillería. En este sentido, la representación iraní ha supeditado el avance de los diálogos a dos condiciones imperativas:

El entorno del Hotel Serena, sede del encuentro, ha permanecido bajo un estricto bloqueo de seguridad, con las arterias viales clausuradas por fuerzas locales. La agencia de noticias Tasnim confirmó el cierre de la primera jornada "maratónica" de quince horas, mientras que el medio Mehr adelantó que el intercambio de posturas continuará una vez concluido el amanecer del domingo.

El mundo observa con cautela este acercamiento en Islamabad, donde la diplomacia busca prevalecer sobre un conflicto que ha redefinido el equilibrio de poder en la región durante los últimos meses de 2026.

En el ámbito logístico regional, el Ministerio de Transporte de Qatar oficializó la reactivación total de la actividad marítima para todo tipo de embarcaciones. Esta disposición entrará en vigor este domingo 12 de abril de 2026, estableciendo una ventana operativa inicial entre las 06:00 y las 18:00 horas.

De acuerdo con las directrices de la autoridad qatarí, las naves con licencia de pesca quedan exceptuadas de esta restricción horaria, pudiendo navegar durante las 24 horas del día. La entidad ministerial ha subrayado que la seguridad es la prioridad absoluta, instando a los patrones y capitanes a realizar auditorías internas de sus equipos de protección y salvamento antes de iniciar cualquier travesía.

Sin embargo, este aperturismo contrasta con la creciente volatilidad en el Estrecho de Ormuz. El régimen de Teherán emitió advertencias sobre posibles respuestas "severas" ante el tránsito de buques militares extranjeros por esta vía.

Tras la confirmación por parte de Washington sobre el despliegue de dos portaaviones en la zona, la Guardia Revolucionaria de Irán —brazo paramilitar de élite— reclamó su "plena autoridad" para supervisar el tráfico en el estrecho de forma "inteligente".

Esta postura se recrudece tras el inicio de una operación de desminado liderada por las fuerzas estadounidenses, lo que convierte a este corredor energético vital en el epicentro de la preocupación internacional por el flujo global de hidrocarburos.

Finalmente, la retórica política desde el Salón Oval mantiene una línea de firmeza y desapego hacia los resultados inmediatos de la mesa de diálogo. El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no le inquieta el desenlace de las conversaciones en territorio paquistaní.

La postura de Israel: "Estrategia de estrangulamiento"

Mientras el diálogo avanza en Islamabad, desde Jerusalén el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanzó un mensaje de contundencia militar. Netanyahu afirmó que, gracias a los ataques coordinados con EE.UU., Israel ha logrado la destrucción del programa nuclear y de misiles de Irán.

Según Netanyahu, el régimen islámico se encuentra en su momento de mayor debilidad desde 1979. "Querían estrangularnos, y ahora somos nosotros quienes los estrangulamos. Ahora luchan por su supervivencia", sentenció el primer ministro ante la prensa local.__IP__

Hina Rabbani Khar (Exministra de Asuntos Exteriores de Pakistán), señaló que el papel de Islamabad es el de un "puente de confianza", pero advierte que la liberación de los activos iraníes bloqueados y la implementación del cese al fuego en la frontera sur del Líbano (Hezbollah) son condiciones que el régimen de Teherán no abandonará fácilmente en la mesa técnica.

Richard Haass (Presidente Emérito del Council on Foreign Relations), sostuvo que, aunque Netanyahu declare la victoria militar sobre el programa nuclear, la "fase técnica" en Islamabad busca precisamente que Irán acepte un sistema de inspección intrusivo que impida cualquier intento de reconstrucción, algo que la agencia Fars ya califica como una "exigencia inaceptable" por parte de Washington.