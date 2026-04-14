Riestra, en plena crisis, enfrenta a Gremio

Deportivo Riestra, que se encuentra en una grave crisis futbolística, ya que aún no pudo ganar en el torneo doméstico, y se ubica último en el Grupo A con apenas 7 puntos, tendrá hoy una durísima visita, cuando se enfrente con Gremio de Brasil por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El partido, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Arena do Gremio y se podrá ver a través de DSports.

El árbitro designado para dicho compromiso será el boliviano Gery Vargas, mientras que en el VAR estará su compatriota Jorge Justiniano.

Deportivo Riestra viene de tener su debut absoluto en una competencia internacional la semana pasada, cuando empató sin goles como local ante Palestino de Chile.

Pese a la importancia que tuvo a nivel histórico para el club dicho partido, Deportivo Riestra se encuentra sumido en una grave crisis futbolística, debido a que acumula 11 partidos sin ganar. Incluso marcha último en la Zona A del Torneo Apertura, con solo siete puntos.

Este nuevo compromiso copero le servirá para intentar despegar y buscar enderezar el rumbo, lo que necesita en estos momentos para poder cambiar su imagen futbolística.

Gremio, por su parte, es uno de los poderosos de Brasil, pero viene de sufrir una sorpresiva derrota como visitante ante Montevideo City Torque de Uruguay, en el primer partido de la llave de la Sudamericana.

El equipo brasilero, que es dirigido por Luís Castro, no solo tuvo un flojo inicio de 2026 a nivel continental sino también en el ámbito local, ya que marcha duodécimo en el Brasileirao.