En el último suspiro, Lanús se adueñó del clásico del Sur

Triunfo agónico de Lanús 1-0 ante Banfield en una nueva edición del clásico del Sur del gran Buenos Aires. Valois anotó en el final del partido para que celebre toda La Fortaleza.

En una tarde con varios condimentos, el Granate sacó la chapa y en los instantes finales se impuso ante el rival de toda la vida. El ecuatoriano Yoshan Valois que había ingresado en el complemento no perdonó en la única que tuvo. Tras un centro de Besozzi, el delantero metió un frentazo que toco la red.

Cabe recordar que en el primer tiempo, Mauro Méndez había marcado para el Taladro, pero a instancias del VAR, Nicolás Ramírez inconvalidó el gol.