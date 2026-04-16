VIDEO.- Denuncian que por una protesta en Catastro de ARBA está paralizado el mercado inmobiliario

Una protesta en un sector de ARBA, que se extiende desde fines de febrero, ha complicado en las últimas semanas la tramitación de informes de Catastro y genera preocupación en el mercado inmobiliario. Según detallaron profesionales del sector, la imposibilidad de gestionar la documentación impide que los escribanos avancen con la escrituración de los inmuebles.

La problemática fue planteada este jueves por agrimensores platenses y coincide con una nueva jornada de reclamo en la sede central del organismo recaudador de la Provincia, en La Plata. Los empleados realizaron hoy una asamblea con retención de tareas y un "ruidazo" para exigir mejores condiciones salariales.

"La Gerencia General de Catastro de ARBA tiene frenados los estados parcelarios desde los primeros días de marzo y mantiene el mercado inmobiliario paralizado", afirmaron. "Los agrimensores no podemos obtener los estados parcelarios; por lo tanto, los escribanos no pueden escriturar", añadieron.

Según señalaron, "lo único que se está gestionando son los estados parcelarios de unidades funcionales —departamentos que no tienen ningún tipo de ampliación, están 'limpios' y se tramitan por sistema—".

"Al ser un sector de ARBA, no realizan un paro convencional, sino que aplican la retención de tareas. Deben estar aprobando solo 18 estados parcelarios por día para toda la provincia de Buenos Aires", especificaron.

Retención de tareas

Respecto de la metodología del reclamo, los afectados aseguraron que consiste en la implementación de "retenciones de tareas". Graficaron que, en consecuencia, un trámite que debería demorar como máximo 15 días hábiles "lleva a la fecha casi dos meses".

Asimismo, deslizaron que, en un contexto en el que "no parece haber soluciones a la vista", los trabajadores tienen previsto aplicar nuevas jornadas de retención total de tareas la próxima semana, posiblemente el miércoles y el jueves.

"Los sueldos antes eran bastante más significativos; ahora están pagando muy poco", explicaron las fuentes consultadas. "El problema es que cada vez que se concreta la venta de un inmueble, se debe realizar un estado parcelario. Sin ese paso, el escribano no puede escriturar". Finalmente, agregaron que "hay créditos que están totalmente frenados porque no se puede realizar la escritura".