Rematarán bienes en Uruguay del ex sindicalista Marcelo Balcedo tras su condena por lavado

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La situación judicial del ex dirigente sindical platense Marcelo Balcedo suma un nuevo capítulo: la Justicia uruguaya dispuso el remate de parte de sus bienes en ese país, en el marco de las causas vinculadas al lavado de dinero, según la información publicada por Infobae.
Se detalló que la subasta se realizará el próximo 8 de mayo en Maldonado e incluirá una propiedad rural con diversas construcciones ubicada en la zona de Cerro de los Burros, en Playa Hermosa. La medida responde a una ejecución judicial impulsada por ex empleados del sindicalista, quienes reclaman el cobro de deudas laborales.
El proceso fue ordenado por un juzgado uruguayo y se llevará adelante en un local de remates de esa ciudad, bajo supervisión judicial. El inmueble en cuestión comprende más de seis hectáreas con mejoras edilicias, lo que refleja el nivel de patrimonio acumulado por el ex titular del SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación).
Balcedo había quedado en el centro de una investigación internacional en 2018, cuando fue detenido en Uruguay en una lujosa chacra. En aquel operativo, las autoridades incautaron grandes sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, armas y otros bienes, en lo que fue considerado uno de los procedimientos más impactantes de ese tipo en el país vecino.
Posteriormente, el ex sindicalista y su pareja, Paola Fiege, admitieron su responsabilidad en delitos vinculados al lavado de activos y al tráfico ilegal de armas, en el marco de un juicio abreviado. Como parte de ese acuerdo, se dispuso el decomiso de parte de su patrimonio.
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Sin embargo, la situación de sus bienes ha tenido idas y vueltas judiciales en los últimos años, con disputas entre las justicias de Argentina y Uruguay por el destino de los activos incautados.
Ahora, el remate de esta propiedad abre una nueva etapa en el proceso, con el objetivo de saldar deudas pendientes, especialmente con exempleados. Al mismo tiempo, el caso continúa teniendo repercusiones judiciales y políticas, mientras la Argentina mantiene el interés en avanzar con otras causas vinculadas al ex dirigente.
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