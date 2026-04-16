Francos habló de una candidatura en medio de la polémica con Adorni

“Tengo en mi cabeza esa idea de poder competir, como cualquier político con vocación, por su ciudad o por su provincia. Tengo esa vocación, que no la he hablado todavía con el Presidente o con Karina Milei, pero ya lo voy a hacer”. El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de una posible candidatura y lo hizo en un momento bien particular para el oficialismo: cuando el actual titular de ese cargo, Manuel Adorni, está en el ojo de la tormenta por la serie de acusaciones que pesan en su contra por presunto enriquecimiento.

Francos salió a hablar en momento en que pareciera estar en revisión la estrategia electoral libertaria al menos en Capital Federal pero que también podría afectar a la Provincia.

Si bien el presidente Javier Milei y su hermana Karina están empeñados en mantener a Adorni en el cargo, lo cierto es que el futuro electoral de quien fuera vocero asoma poco venturoso. A Adorni la Casa Rosada lo imaginaba como candidato a jefe de Gobierno porteño hasta antes de que estallara el escándalo que lo envuelve. Los tiempos, al calor de las investigaciones periodísticas y judiciales, han cambiado.

En ese contexto salió a hablar Francos. “Tengo la vocación de hacerlo (ser candidato) pero estas decisiones son de conjunto y estoy dentro de este espacio; por supuesto, lo conversaré con ellos (los Milei) en el momento en que les parezca oportuno”, sostuvo.

Las declaraciones del ex funcionario hicieron ruido en la Casa Rosada. De hecho, según trascendió, distintas fuentes libertarias aseguraban ayer que no existe plan electoral alguno que contemple la figura de Francos, tanto en Capital Federal como en la Provincia.

nada acordado

También señalaban que la nota televisiva que dio Francos no estuvo acordada con el Gobierno. “Tiene vida propia”, dijeron como para aclarar que el ex funcionario dejó de formar parte del andamiaje oficial.

También molestaron las definiciones que brindó el ex jefe de Gabinete respecto de Adorni. Francos no solo reconoció que las denuncias contra su reemplazante fueron un “golpe” para el Ejecutivo, sino que dijo también que el caso le ocasionó un “desgaste” a la gestión de Milei en un momento en que “debería ser todo lo contrario” y que a la gente “no le gustó” lo que hizo.

Y completó que Adorni “falló en dar sus explicaciones”.

Estas definiciones contrastan fuerte con la férrea defensa oficial que ensaya el oficialismo para procurar blindar al jefe de Gabinete.

Pese a la coraza oficial sobre Adorni, La Libertad Avanza afronta un escenario distinto, al menos, en el ámbito porteño. Tras su triunfo electoral en los comicios legislativos del año pasado, el todavía funcionario asomaba como número puesto para competir por la Jefatura de Gobierno. Pero los vientos cambiaron de cuadrante.

En ese contexto, en principio, aparecían dos posibilidades. Una de ellas fue anticipada por este diario: que el Gobierno nacional “mude” a Capital Federal a Diego Santilli para que sea el candidato oficial en territorio porteño.

El “Colorado” está anotado en principio para ir por la Gobernación bonaerense, el mismo espacio que anhela el karisnista y armador provincial de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja.

“Tengo en mi cabeza la idea de competir”, dijo Francos y lo salieron a cruzar

Ese eventual movimiento despejaría el camino a Pareja y lo dejaría como único contendiente de LLA para ir por la sucesión de Axel Kicillof.

En todos estos movimientos aparece además la figura de Patricia Bullrich. La actual senadora nacional y ex ministra de Seguridad es otra de las fichas que podrían jugar los libertarios a pesar de que tendría cierta resistencia de Karina Milei.

No obstante, en las últimas horas trascendió que la Rosada habría decidido darle el OK para caminar en territorio porteño.

Frente a esta situación de incertidumbre, causó aún más sorpresa la aparición de Francos hablando de una eventual candidatura sin encolumnarse en la férrea defensa oficial sobre la figura de Adorni.

Francos salió del gabinete en medio de una feroz interna con Santiago Caputo. Ahora Caputo viene resistiendo la ofensiva de la Karina Milei, quien no obstante logró desplazarle a varios funcionarios, incluso, en el ministerio de Justicia.