Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Se potencia la interna libertaria

Francos habló de una candidatura en medio de la polémica con Adorni

Las declaraciones del ex jefe de Gabinete hicieron ruido en la Rosada, mientras se redefine la estrategia electoral

Francos habló de una candidatura en medio de la polémica con Adorni

el ex funcionario guillermo francos dijo que podría ser candidato/X

Carlos Barolo

16 de Abril de 2026 | 02:53
Edición impresa

“Tengo en mi cabeza esa idea de poder competir, como cualquier político con vocación, por su ciudad o por su provincia. Tengo esa vocación, que no la he hablado todavía con el Presidente o con Karina Milei, pero ya lo voy a hacer”. El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de una posible candidatura y lo hizo en un momento bien particular para el oficialismo: cuando el actual titular de ese cargo, Manuel Adorni, está en el ojo de la tormenta por la serie de acusaciones que pesan en su contra por presunto enriquecimiento.

Francos salió a hablar en momento en que pareciera estar en revisión la estrategia electoral libertaria al menos en Capital Federal pero que también podría afectar a la Provincia.

Si bien el presidente Javier Milei y su hermana Karina están empeñados en mantener a Adorni en el cargo, lo cierto es que el futuro electoral de quien fuera vocero asoma poco venturoso. A Adorni la Casa Rosada lo imaginaba como candidato a jefe de Gobierno porteño hasta antes de que estallara el escándalo que lo envuelve. Los tiempos, al calor de las investigaciones periodísticas y judiciales, han cambiado.

En ese contexto salió a hablar Francos. “Tengo la vocación de hacerlo (ser candidato) pero estas decisiones son de conjunto y estoy dentro de este espacio; por supuesto, lo conversaré con ellos (los Milei) en el momento en que les parezca oportuno”, sostuvo.

Las declaraciones del ex funcionario hicieron ruido en la Casa Rosada. De hecho, según trascendió, distintas fuentes libertarias aseguraban ayer que no existe plan electoral alguno que contemple la figura de Francos, tanto en Capital Federal como en la Provincia.

nada acordado

También señalaban que la nota televisiva que dio Francos no estuvo acordada con el Gobierno. “Tiene vida propia”, dijeron como para aclarar que el ex funcionario dejó de formar parte del andamiaje oficial.

LE PUEDE INTERESAR

Las jubiladas le pasaron la pelota a sus hijos

LE PUEDE INTERESAR

Adorni: las refacciones de lujo en la casa de Caballito, bajo la lupa de la Justicia

También molestaron las definiciones que brindó el ex jefe de Gabinete respecto de Adorni. Francos no solo reconoció que las denuncias contra su reemplazante fueron un “golpe” para el Ejecutivo, sino que dijo también que el caso le ocasionó un “desgaste” a la gestión de Milei en un momento en que “debería ser todo lo contrario” y que a la gente “no le gustó” lo que hizo.

Y completó que Adorni “falló en dar sus explicaciones”.

Estas definiciones contrastan fuerte con la férrea defensa oficial que ensaya el oficialismo para procurar blindar al jefe de Gabinete.

Pese a la coraza oficial sobre Adorni, La Libertad Avanza afronta un escenario distinto, al menos, en el ámbito porteño. Tras su triunfo electoral en los comicios legislativos del año pasado, el todavía funcionario asomaba como número puesto para competir por la Jefatura de Gobierno. Pero los vientos cambiaron de cuadrante.

En ese contexto, en principio, aparecían dos posibilidades. Una de ellas fue anticipada por este diario: que el Gobierno nacional “mude” a Capital Federal a Diego Santilli para que sea el candidato oficial en territorio porteño.

El “Colorado” está anotado en principio para ir por la Gobernación bonaerense, el mismo espacio que anhela el karisnista y armador provincial de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja.

“Tengo en mi cabeza la idea de competir”, dijo Francos y lo salieron a cruzar

Ese eventual movimiento despejaría el camino a Pareja y lo dejaría como único contendiente de LLA para ir por la sucesión de Axel Kicillof.

En todos estos movimientos aparece además la figura de Patricia Bullrich. La actual senadora nacional y ex ministra de Seguridad es otra de las fichas que podrían jugar los libertarios a pesar de que tendría cierta resistencia de Karina Milei.

No obstante, en las últimas horas trascendió que la Rosada habría decidido darle el OK para caminar en territorio porteño.

Frente a esta situación de incertidumbre, causó aún más sorpresa la aparición de Francos hablando de una eventual candidatura sin encolumnarse en la férrea defensa oficial sobre la figura de Adorni.

Francos salió del gabinete en medio de una feroz interna con Santiago Caputo. Ahora Caputo viene resistiendo la ofensiva de la Karina Milei, quien no obstante logró desplazarle a varios funcionarios, incluso, en el ministerio de Justicia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Nuevo gesto de respaldo del Gobierno hacia Adorni

Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia

Adorni: las refacciones de lujo en la casa de Caballito, bajo la lupa de la Justicia
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Lobo se toma su tiempo para negociar con Julio Vaccari: qué falta para que firme

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time
+ Leidas

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

VIDEO.- Otra batalla campal en una escuela de La Plata: la ola de violencia y amenazas mete miedo

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

Histórica fábrica de Berazategui empezó a importar desde China

Denuncia por lavado y coimas en fotomultas: apuntan a un ministro de Provincia

Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia

El Pincha hace cuentas para el Mundial de Clubes 2029

Medicina: quejas por las cursadas en medio de una transición “larga” y tensa
Últimas noticias de Política y Economía

El Banco Mundial le daría a la Argentina una garantía de hasta 2.000 millones de dólares para el pago de deuda

Rematarán bienes en Uruguay del ex sindicalista Marcelo Balcedo tras su condena por lavado

Nuevo gesto de respaldo del Gobierno hacia Adorni

SanCor debe US$ 120 millones y pide su quiebra: las razones detrás de una decisión con fuerte impacto
Policiales
Luque rompe el silencio y va a dar testimonio en el juicio por la muerte de Maradona
Jueves lluvioso y peligroso: dos peatones atropellados en pleno centro de La Plata
La muerte de la beba Mía en La Plata: giro a un abandono de persona agravado
Partos a domicilio: una práctica bajo análisis judicial
Arrancó el juicio del caso de la “Silvina Luna platense” por presunta mala praxis en un tratamiento corporal
Deportes
Estudiantes muestra dos caras pero... ¿cuál es la verdadera?
Estudiantes ya le apunta a Instituto
El Pincha hace cuentas para el Mundial de Clubes 2029
Auzmendi: “Me siento más cómodo con dos delanteros”
Flamengo-DIM con Pedro en primera fila
Información General
Allanaron y demolieron la histórica "saladita de la Bristol" en Mar del Plata
Sobrevivió al bullying, leyó una carta frente a sus compañeros y logró sanar: “Por primera vez siento ganas de estar viva”
Ausentismo escolar: los chicos argentinos pierden un año de clase durante la primaria
Se publican cada vez más libros pero con una tirada de ejemplares menor
Los números de la suerte del jueves 16 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Juli Poggio homenajeó a Susana Giménez con sus looks icónicos
VIDEO. Ángela Torres cantó con Virus en Luzu y ¿estará en su show del Gran Rex?
Quién es Nico Luaces, el periodista hincha de Gimnasia que se hizo viral por una nota post partido a una hincha de Boca
Todos contra Cinthia: ¿Se cuelga del caso Ángel?
Recreo Uruguayo: “La confianza de hacer canciones entre amigos es clave e irremplazable”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla