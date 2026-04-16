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Juli Poggio homenajeó a Susana Giménez con sus looks icónicos

La ex Gran Hermano sorprendió a sus seguidores con una producción fotográfica inspirada en la diva de los teléfonos.

Juli Poggio homenajeó a Susana Giménez con sus looks icónicos
16 de Abril de 2026 | 12:36

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Julieta Poggio volvió a demostrar por qué es considerada una de las "it girls" más influyentes y creativas. Con una mega producción repleta de modelos, la influencer recreó algunos de los looks más icónicos de Susana Giménez, con un toque de moda actual. 

A través de una publicación en Instagram, Poggio celebró el resultado de la editorial inspirada en La Su. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la dirección creativa del proyecto estuvo a cargo del estilista Lucas Mata. 

Tremenda editorial con mi team”, escribió en las imágenes de ella rodeada de sus “julietos” vestidos con tops y pantalones negros. Ella, por su parte, lucía una boa de plumas rojas, una mini negra con encaje, unas gafas de sol negras y una peluca al estilo de la diva. 

En otro look, lució un vestido negro entallado y un saco de piel blanco. 

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