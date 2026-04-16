Agostina Páez enfrenta otra denuncia en el país

La abogada santiagueña Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una denuncia presentada por su expareja en medio de un conflicto por la titularidad de un auto. El caso se conoció días después de su regreso al país, tras haber permanecido más de dos meses retenida en Brasil imputada en una causa por racismo.

En aquella causa, la joven de 29 años había sido acusada de realizar expresiones discriminatorias, lo que derivó en una investigación judicial y en la imposición de una tobillera electrónica mientras avanzaba el proceso. Ahora, el foco se trasladó a un conflicto personal. Su expareja, Javier Zanoni, la denunció por presunta retención indebida de un automóvil que figura a su nombre. La presentación fue realizada ante una fiscalía y apuntaba a que Páez no habría devuelto el vehículo.

Sin embargo, la propia abogada negó cualquier irregularidad. Del mismo modo, Zanoni también dio su versión y sostuvo que recurrió a la vía legal por recomendación de su entorno.