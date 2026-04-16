River: sufrió pero pudo derrotar a Carabobo

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El equipo de Chacho Coudet sumó su primera victoria en la Copa Sudamericana pero jugando de manera regular. Para colmo se lesionaron Fausto Vera y Juanfer Quintero. Mucho para mejorar
Lo que parecía iba a ser un trámite no lo fue. River le ganó como local x-x a Carobobo de Venezuela pero para eso tuvo que arremangarse, transpirar y luchar lo que nunca imaginó. Lo logró a falta de xx minutos, ya cuando la impaciencia de la gente iba en aumento. De esta manera quedó como único líder de su zona en la Copa Sudamericana, pero si no ganaba hoy quedaba virtualmente eliminado, al menos con dos fechas jugadas. No jugó bien el Millonario, de eso no hay dudas ni discusiones.
El primer tiempo no tuvo muchas cosas que imaginaban los hinchas de River: el equipo apenas si manejó la pelota, pero lejos del arco de Lucas Bruera y sin situaciones claras de gol. Peor aún, a poco de comenzado el encuentro se lesionó Fausto Vera y lo más probable es que se pierde el Superclásico del próximo domingo.
El equipo, con totalidad de jugadores que habitualmente no son titulares (pero infinitamente más cotizados que los de su tival), no generó nada en el juego asociado, con muchos pases para atrás y en varios pasajes corriendo detrás de la pelota. Carabobo se fue animando y si bien no tuvo una sola situación de gol pisó el área y con torpeza pero mucho empeño se acercó hasta el arco de Santiago Beltrán.
Como habrá sido de malo el primer tiempo de River que cuando el árbitro del partido decidió ponerle fin de esa etapa se escuchaeon silbidos desde los cuatro costados. Sí, silbidos a un equipo en el cierre del primer tiempo. La cara del Chacho Coudet, a quien la TV mostró en varios pasajes muy disgustado con sus jugadores, lo decía todo. Mucho para cambiar y mejorar ya que el empate dejaba momentáneamente a River afuera en la primera fase de la Copa Sudamericana, situación que no admitirá ninguna discusión puertas adentro.
En el segundo tiempo Coudet tuvo que mandar a la cancha a jugadores que tiene en mente para el domingo pero la necesidad hizo que los metiera en un partido que no debía complicarse pero sucedió. Y dos de esos jugadores fabricaron la jugada del gol que abrió la noche. Gambeteó Kendry Paez para que Sebastián Driussi, desde afuera del área, lograra un derechazo que se coló por el palo izquierdo de Bruera, que nada pudo hacer. Iban 20 minutos y por primera vez en la noche algo de tranquilidad en el Monumental.
A partir de ahí, y de la mano del ecuatoriano que fue el jugador de la noche, River encerró a Carabobo pero aún así le costó liquidar el partido. Tuvo que esperar hasta el final para sentirse ganador. Sufrió demasiado y pudo haber perdido a dos jugadores para el Superclásico. Demasiado caro.
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