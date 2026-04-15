Comunicado de SanCor Salud

SanCor Salud informó que "se hace saber que en el marco del expediente administrativo correspondiente, la autoridad competente ha dictado la siguiente resolución: Expediente N° EX-2023-42375205-GDEBA-DPDDCYUMPCEITGP. CASA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y ASOCIACIÓN MUTUAL SANCOR SALUD. Municipalidad de La Plata, 15/04/2026".

Y agrega: "ARTÍCULO 2°: Imponer a ASOCIACIÓN MUTUAL SANCOR SALUD una multa equivalente a quince (15) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (sanción duplicada conforme artículo 73 bis de la Ley N° 13.133), por haber infringido lo normado en el artículo 19 de la Ley Nacional N° 24.240, conforme a los considerandos de la presente".