Deporte gratis en la Repu

La Municipalidad de La Plata continúa ampliando su oferta de actividades físicas gratuitas para todas las edades, trasladando ahora el foco a la emblemática República de los Niños (Camino General Belgrano y 501).

La grilla incluye: Canotaje y SAP, sábados de 9 a 13; Sóftbol y Fútbol, martes y jueves de 18 a 19:30; Tenis, martes y jueves de 14:30 a 16:30; Judo, martes y jueves de 16:30 a 18:30; Beach handball y Beach vóley, martes y viernes de 16 a 18; Entrenamiento funcional, lunes y miércoles a las 15 y 18:30; Pilates, lunes y viernes a las 10:30 y 11:30; Gimnasia en movimiento, martes y jueves de 15:30 a 16:30; Salsa, martes y jueves de 16:30 a 18:30; Patín, lunes y miércoles de 17:30 a 18:30; y Taekwondo, lunes y miércoles a las 16:30 y 17:30.

Los interesados pueden inscribirse llamando al (221) 524-5179 o vía mail a deporteslaplata@gmail.com.