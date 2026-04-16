Balearon su vivienda de madrugada y quedó helada

VIDEO.- Otra mala para usuarios del micro: el boleto mínimo sube a $1.000
VIDEO.- Otra mala para usuarios del micro: el boleto mínimo sube a $1.000
Discriminación contra la Provincia: fuerte reclamo que viene desde 2004
Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia
Las refacciones de lujo en la casa de Caballito, bajo la lupa de la Justicia
VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo
“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región
Medicina: quejas por las cursadas en medio de una transición “larga” y tensa
Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes
LourpopModa, el evento solidario que crece con participación platense
Karina Milei no le suelta la mano: otra vez juntos por una visita a Vaca Muerta
Histórica fábrica de Berazategui empezó a importar desde China
VIDEO. Desesperado reclamo a IOMA de los familiares de pacientes con TEA
Ciclo de charlas para adolescentes sobre prevención de la ludopatía
Vence el plazo para inscribirse en la Maratón por el Hospital de Niños
Comunidad Rural de Los Hornos organiza un almuerzo con canelones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una vecina de La Plata vivió una madrugada de terror que, por momentos, la dejó literalmente helada. Ocurrió en 141 entre 523 y 523 bis, donde al menos dos disparos impactaron contra el frente de su casa mientras ella se encontraba en el interior.
El hecho se registró cuando la mujer escuchó detonaciones que la alarmaron. Sin embargo, el verdadero impacto llegó minutos después: al salir a la vereda, descubrió proyectiles en el suelo y marcas de bala en su casa. Uno de los disparos había quedado incrustado en la pared y otro atravesó el marco de una puerta, en lo que pudo haber terminado en una tragedia.
Según el testimonio de la víctima, días antes había tenido un conflicto con una mujer a la que le vendió un freezer. La compradora le habría reclamado la devolución del dinero con mensajes intimidantes, advirtiéndole que sabía dónde encontrarla. Esa situación ahora es analizada como posible móvil del ataque. Tras radicar la denuncia, la causa fue caratulada como “abuso de arma” y quedó bajo investigación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí