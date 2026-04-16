Balearon su vivienda de madrugada y quedó helada

Una vecina de La Plata vivió una madrugada de terror que, por momentos, la dejó literalmente helada. Ocurrió en 141 entre 523 y 523 bis, donde al menos dos disparos impactaron contra el frente de su casa mientras ella se encontraba en el interior.

El hecho se registró cuando la mujer escuchó detonaciones que la alarmaron. Sin embargo, el verdadero impacto llegó minutos después: al salir a la vereda, descubrió proyectiles en el suelo y marcas de bala en su casa. Uno de los disparos había quedado incrustado en la pared y otro atravesó el marco de una puerta, en lo que pudo haber terminado en una tragedia.

Según el testimonio de la víctima, días antes había tenido un conflicto con una mujer a la que le vendió un freezer. La compradora le habría reclamado la devolución del dinero con mensajes intimidantes, advirtiéndole que sabía dónde encontrarla. Esa situación ahora es analizada como posible móvil del ataque. Tras radicar la denuncia, la causa fue caratulada como “abuso de arma” y quedó bajo investigación.