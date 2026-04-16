Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo de $4.000.000 tuvo ganador: mañana sale la nueva tarjeta gratis con en EL DIA

Policiales |141 entre 523 y 523 bis

Balearon su vivienda de madrugada y quedó helada

Balearon su vivienda de madrugada y quedó helada
16 de Abril de 2026 | 02:29
Edición impresa

Una vecina de La Plata vivió una madrugada de terror que, por momentos, la dejó literalmente helada. Ocurrió en 141 entre 523 y 523 bis, donde al menos dos disparos impactaron contra el frente de su casa mientras ella se encontraba en el interior.

El hecho se registró cuando la mujer escuchó detonaciones que la alarmaron. Sin embargo, el verdadero impacto llegó minutos después: al salir a la vereda, descubrió proyectiles en el suelo y marcas de bala en su casa. Uno de los disparos había quedado incrustado en la pared y otro atravesó el marco de una puerta, en lo que pudo haber terminado en una tragedia.

Según el testimonio de la víctima, días antes había tenido un conflicto con una mujer a la que le vendió un freezer. La compradora le habría reclamado la devolución del dinero con mensajes intimidantes, advirtiéndole que sabía dónde encontrarla. Esa situación ahora es analizada como posible móvil del ataque. Tras radicar la denuncia, la causa fue caratulada como “abuso de arma” y quedó bajo investigación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Lobo se toma su tiempo para negociar con Julio Vaccari: qué falta para que firme

"Pisarla con las dos piernas": tras una jugada en Estudiantes - Unión, la AFA cambió el reglamento disciplinario

VIDEO. Cambio drástico en el Estadio Unico: revelaron imágenes del nuevo sistema de campo de juego

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

El apasionado beso de Sabrina Rojas a José Chatruc frente a las cámaras
+ Leidas

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

Medicina: quejas por las cursadas en medio de una transición “larga” y tensa

Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

Denuncia: un arma y una amenaza en el “Albert Thomas”

VIDEO. Desesperado reclamo a IOMA de los familiares de pacientes con TEA

Dos motos al filo de la tragedia en medio de la lluvia
Últimas noticias de Policiales

La muerte de Mía: Giro a un abandono de persona agravado

Partos a domicilio: una práctica bajo análisis judicial

Ventilan una presunta mala praxis médica en un tratamiento corporal

Dos motos al filo de la tragedia en medio de la lluvia
Información General
Ausentismo escolar: los chicos argentinos pierden un año de clase durante la primaria
Se publican cada vez más libros pero con una tirada de ejemplares menor
Los números de la suerte del jueves 16 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los despidos de 140 trabajadores del SMN llegó a La Plata y se anuncia un paro que podría paralizar el tráfico aéreo
Comunicado de SanCor Salud
Espectáculos
Todos contra Cinthia: ¿Se cuelga del caso Ángel?
Recreo Uruguayo: “La confianza de hacer canciones entre amigos es clave e irremplazable”
Eva De Dominici, afuera de Superman: le quitó el papel la hija de Arjona
Luego de no poder entrar a Reino Unido, Kanye tampoco cantará en Francia
Katy Perry, investigada tras las acusaciones de Ruby Rose
La Ciudad
Los médicos, en estado de alerta en relación al IOMA. "Nos preocupa que los pagos lleguen tarde y de manera parcial"
“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región
VIDEO.- Otra mala para usuarios del micro: el boleto mínimo sube a $1.000
Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes
VIDEO. Desesperado reclamo a IOMA de los familiares de pacientes con TEA
Deportes
Las dos caras del Pincha
Estudiantes ya le apunta a Instituto
El Pincha hace cuentas para el Mundial de Clubes 2029
“Me siento más cómodo con dos delanteros”
Flamengo-DIM con Pedro en primera fila

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla