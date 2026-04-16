El testimonio de Gianinna en el juicio por Maradona

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará a entrar en una etapa clave este jueves, cuando declaren los primeros testigos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Entre ellos estará Gianinna Maradona, junto a un médico y un policía que tuvieron intervención directa el día del fallecimiento.

La hija del ex capitán de la Selección argentina será una de las voces centrales de la jornada. Ya en instancias anteriores había cuestionado con dureza las decisiones médicas en torno a la internación domiciliaria de su padre, al sostener que fue “convencida” de que era la mejor opción pese a haberlo visto en mal estado.

También declarará el policía Lucas Farías, quien fue el primero en ingresar a la habitación del country en Tigre, donde murió Diego el 25 de noviembre de 2020. En su relato previo, describió la escena como impactante. El tercer testigo será el médico Juan Carlos Pinto, quien llegó en la ambulancia y firmó el certificado de defunción.