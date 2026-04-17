Postergan indagatoria por muertes del fentanilo

La nueva indagatoria de Ariel García Furfaro, empresario y dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que está detenido por el escándalo del fentanilo contaminado, fue postergada para el próximo jueves 23 de abril tras un pedido de su defensa técnica.

Ayer estaba agendado que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, indague a cuatro de los acusados, pero solo dos de ellos se presentaron a la citación. En el acto, igualmente, se negaron a declarar. Los otros dos implicados, como se dijo, solicitaron el aplazamiento.

Se trata del mencionado García Furfaro y de Carolina Ansaldi, directora técnica del laboratorio Ramallo, quienes encontraron favorable acogida al pedido.

En tanto, Victoria García, gerente; y Eduardo Darchuk, ex jefe de producción de soluciones parentales de pequeño volumen, se mantuvieron en silencio.

Las fuentes consultadas indicaron que las próximas indagatorias se desarrollarán el lunes 20 de abril, a partir de las 11.00.

En este tramo de la causa, el magistrado ordenó nuevas declaraciones debido a los casos que se sumaron a la investigación.

En el expediente ya se acumulan 111 muertes y 49 casos de pacientes con secuelas graves.

La Justicia busca determinar la responsabilidad penal de los empresarios en la distribución de lotes de anestesia que contenían bacterias letales. Las condenas en juego son severas: de probarse los cargos, las penas podrían alcanzar los 25 años de prisión.