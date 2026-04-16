Drama familiar al borde de la tragedia en Berisso: tras una discusión, la policía detuvo a un joven armado

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El implicado portaba un revólver cargado y llegó a apuntar contra los efectivos en medio de un conflicto domiciliario
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Un grave episodio de violencia doméstica tuvo lugar el pasado miércoles en Berisso, donde la integridad física de un hombre de 42 años estuvo en peligro. El hecho se desarrolló en una propiedad ubicada sobre la calle 149, entre 10 y 11, y demandó la presencia urgente de los efectivos del Comando de Patrullas local.
Según los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el personal policial acudió al domicilio tras un aviso de emergencia. Al llegar al lugar, los agentes mantuvieron un diálogo con el propietario de la vivienda, quien relató que su hijo se encontraba fuera de control.
El joven, de 22 años, se había encerrado en el sector de la cocina y portaba un arma blanca. Desde ese sitio, profería amenazas de muerte constantes contra su progenitor, lo que generó un clima de extrema tensión y temor ante la posibilidad de un ataque inminente.
Ante el riesgo latente, los uniformados actuaron bajo un protocolo de rapidez y precaución. Una vez que obtuvieron la autorización del dueño de casa para ingresar, los agentes irrumpieron en el ambiente donde permanecía el sospechoso. Mediante una maniobra eficaz, los efectivos lograron neutralizar al agresor sin que se produjeran personas heridas durante el procedimiento.
En el marco de la captura, la policía procedió al secuestro del elemento que el joven utilizó para la intimidación: un cuchillo de tipo carnicero con una hoja de metal de unos 20 centímetros de longitud. El arma quedó bajo custodia como prueba fundamental del hecho.
El atacante resultó aprehendido de inmediato y fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. La justicia inició actuaciones legales bajo la carátula de "amenazas agravadas", con la intervención directa de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7. El joven permanece a disposición de las autoridades judiciales mientras se avanza con la investigación de los pormenores del caso.
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