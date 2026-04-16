Desarticulan "un desarmadero" de motos en La Plata

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Un joven de 25 años fue aprehendido y un taller mecánico clausurado en La Plata, en el marco de un operativo policial en el que se incautaron autopartes de motos con numeración suprimida y adulterada.
El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado en calle 92 entre 118 y 119, donde personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) realizaba tareas de inspección de talleres en cumplimiento de la Ley 13.081.
Según informaron fuentes policiales, al ingresar al lugar —que funcionaba en una construcción precaria y se identificaba como “taller mecánico”— los efectivos constataron la presencia de varios motovehículos desarmados y una importante cantidad de piezas.
Durante la inspección, se secuestraron tres cuadros de motos, dos de ellos con numeración suprimida y otro con numeración adulterada. Además, fueron incautadas siete ruedas, dos tanques de combustible, tres pecheras, dos cachas de Zanella ZB, dos cachas de Gilera Smash, dos horquillas y dos luces, entre otros elementos.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, varias de las autopartes tendrían origen ilícito y eran utilizadas para la reparación de motos.
Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del propietario del lugar, identificado como Thomas Francisco Correa, quien quedó imputado por los delitos de encubrimiento agravado e infracciones a distintas normativas vigentes.
Asimismo, el taller fue clausurado por carecer de la documentación habilitante correspondiente.
La causa quedó en manos de la UFI N°11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, con intervención del Juzgado de Faltas en turno.
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