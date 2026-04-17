Jornada clave en la causa por un asesinato en Miramar

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Uno de los policías involucrados en el asesinato de la joven Natalia Melmann, ocurrido en 2001 en Miramar, pidió que se le amplíe el beneficio de las salidas transitorias, lo que será analizado en una audiencia que se llevará a cabo hoy.
Oscar Echenique, quien cumple una condena de prisión perpetua, solicitó ese beneficio desde la Unidad Penal Número 44 de Batán, luego de que se le denegara otro pedido de libertad condicional en septiembre de 2025. En esta audiencia, que se llevará a cabo en el Juzgado de Ejecución Penal Número 1, estará Gustavo Melmann, padre de la víctima, junto a su abogada Josefina Rodrigo.
Paralelamente, se llevará a cabo un análisis de las extracciones de sangre de otros seis oficiales, sospechosos de estar involucrados en el caso. Entre los implicados se encuentran el ex comisario Carlos Alberto Grillo, el comisario mayor Carlos Oroz Mierez, y los sargentos Hugo Ricardo Morra y Enrique Diez, entre otros.
En tanto, la Cámara de Casación había decidido excluir de los análisis a los policías Oviedo y Torrente, pero la familia de Natalia insistirá en que también sean sometidos a pruebas si los resultados de los primeros seis son negativos.
A su vez, en la Asesoría Pericial de La Plata se presentará Laura Calampuca, madre de la joven, junto a su otro hijo.
Natalia Melmann, de 15 años, fue hallada sin vida en febrero de 2001 en un vivero de Miramar, y la autopsia determinó que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, además de presentar múltiples lesiones.
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Asimismo, se confirmó que la chica fue víctima de abuso sexual por parte de cinco hombres.
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