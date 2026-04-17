San Lorenzo hizo lo que tenía que hacer

San Lorenzo confirmó su buen presente desde la llegada de Gustavo Álvarez y derrotó como local 2-0 a Deportivo Cuenca de Ecuador, resultado que le permite trepar a lo más alto de la tabla de posiciones de la zona X de la Copa Sudamericana.

Pese a ser muy superior a su rival los goles llegaron en el segundo tiempo. Abrió la cuenta el colombiano Romaña a los 17 minutos y estitró la cuenta Nicolás Tripichio a los32 minutos, para bajarle el telón por completo a la noche.

El Ciclón recuperó una forma de jugar. Es más sólido y está ordenado en sus líneas. Es más efectivo arriba y no le convierten tan fácil.