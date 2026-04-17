San Lorenzo hizo lo que tenía que hacer

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Teatro, música, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
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Para las empresas de micros, el boleto debería costar 2.100 pesos
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Vence el plazo judicial: el Gobierno debe girar fondos a las universidades
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Reclamó ante EL DIA por un poste a punto de caer y logró que lo cambiaran
Agenda deportiva gratuita: opciones para arrancar con clases en el barrio
Fuerte escalada delictiva en el centro comercial de City Bell: piden medidas
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San Lorenzo confirmó su buen presente desde la llegada de Gustavo Álvarez y derrotó como local 2-0 a Deportivo Cuenca de Ecuador, resultado que le permite trepar a lo más alto de la tabla de posiciones de la zona X de la Copa Sudamericana.
Pese a ser muy superior a su rival los goles llegaron en el segundo tiempo. Abrió la cuenta el colombiano Romaña a los 17 minutos y estitró la cuenta Nicolás Tripichio a los32 minutos, para bajarle el telón por completo a la noche.
El Ciclón recuperó una forma de jugar. Es más sólido y está ordenado en sus líneas. Es más efectivo arriba y no le convierten tan fácil.
POR MES*
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