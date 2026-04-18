Convocan a una protesta ante la sede local de PAMI

Profesionales y afiliados al PAMI convocaron a una protesta la semana próxima en La Plata en reclamo por la situación del sistema, honorarios atrasados y deterioro en la atención.

La concentración será el miércoles 22 de abril a las 12.30 en 7 y 35, donde se espera que concurran médicos de cabecera, odontólogos, empleados y afiliados.

La convocatoria surge en medio de un conflicto creciente dentro del PAMI en el que los profesionales denuncian retrasos en los pagos, valores desactualizados y condiciones de trabajo que complican la atención.

Del otro lado, los afiliados empiezan a sentir el impacto con menos turnos, demoras y caída en la calidad del servicio.