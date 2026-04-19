VIDEO.- Noche de pánico en La Loma: tres encapuchados, forcejeos y un llamado a la policía que "nunca llegó"

El barrio de La Loma fue escenario de un violento episodio de inseguridad durante la madrugada de este sábado. Una mujer fue abordada por una banda de tres delincuentes mientras se disponía a guardar su vehículo en una cochera ubicada en calle 45 entre 21 y 22. A pesar de la gravedad del ataque y de los pedidos de auxilio, la víctima denunció una total desprotección por parte de las fuerzas de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando la mujer fue sorprendida por tres hombres que actuaron de manera coordinada y con sus rostros cubiertos. La secuencia, que quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar, muestra momentos de alta tensión. “Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, relató la damnificada, quien detalló que el encuentro derivó rápidamente en “gritos y forcejeos, generando un escenario de extremo peligro”.

En medio de la desesperación y tras varios segundos de forcejeo, la víctima logró zafarse de los delincuentes y ponerse a resguardo. “Logré escapar corriendo luego de varios segundos de tensión”, explicó en su denuncia pública. Sin embargo, el mal momento no terminó allí: lo más alarmante para los vecinos de la zona fue la nula respuesta oficial. Según el testimonio, se realizó el llamado correspondiente al 911 de forma inmediata, pero el patrullero nunca se hizo presente en el lugar.

Esta falta de acción policial ha encendido las alarmas en el vecindario, donde aseguran que hay una notable disminución del patrullaje. “Es inaceptable que situaciones de esta gravedad ocurran sin una respuesta inmediata”, sentenció la mujer, quien vinculó el aumento de estos hechos al complejo contexto socioeconómico actual, aunque aclaró que la crisis no debe servir para “naturalizar ni justificar” la violencia.

Ante la recurrencia de delitos en la zona, los frentistas de La Loma exigen a las autoridades municipales y provinciales una investigación urgente y medidas concretas de prevención. “Hago pública esta denuncia para visibilizar lo ocurrido y alertar a otros vecinos. Hoy fui yo, mañana puede ser cualquier otra persona”, concluyó la víctima, reflejando el sentimiento de vulnerabilidad que atraviesa a los habitantes del barrio.