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La Ciudad |Del 6% al 9.5% más uva

Créditos hipotecarios: nuevas tasas alientan esperanzas de recuperación

Créditos hipotecarios: nuevas tasas alientan esperanzas de recuperación
19 de Abril de 2026 | 02:21
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En un escenario económico que empieza a exhibir transformaciones estructurales, los créditos hipotecarios ajustados por UVA vuelven a ganar el centro de la escena.

La reciente baja de tasas impulsada por diversas entidades bancarias ha abierto una ventana de oportunidad para quienes buscan financiar la compra de una vivienda.

En las últimas semanas, varias instituciones financieras aplicaron recortes relevantes en sus intereses, llevando el promedio del sistema a ubicarse cerca del 9,5% anual más UVA. Eso tras haber tocado el 15% a fines del año pasado. Así se mantenían los números hasta el final de la semana que pasó.

Esta caída refleja una competencia creciente entre los bancos por captar clientes en un segmento que estuvo prácticamente paralizado durante un lustro. Algunas entidades privadas han sido especialmente agresivas, sobre todo para clientes que acreditan haberes en sus sucursales, con reducciones que en casos puntuales superaron los cinco puntos porcentuales.

Dentro de este nuevo mapa financiero, el Banco Nación continúa consolidándose como la referencia del mercado. Con tasas que rondan el 6% más UVA, la banca pública ofrece hoy las condiciones más competitivas del sistema. Esta ventaja posicional lo convierte en el actor principal de la reactivación, concentrando el mayor volumen de préstamos otorgados en lo que va del año.

Por cada punto que desciende la tasa, la cuota inicial puede reducirse un 10%

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El impacto de esta baja de tasas es matemático y directo sobre el bolsillo del aspirante a propietario. Especialistas del sector coinciden en el cálculo: por cada punto que desciende la tasa, la cuota inicial puede reducirse un 10% aproximadamente.

Esta dinámica amplía automáticamente el universo de personas que califican para el crédito, ya que la relación cuota-ingreso se vuelve más manejable.

Acompañando la baja de tasas, se observa una leve pero constante flexibilización en los requisitos de acceso. Diversos bancos han comenzado a relajar condiciones vinculadas al puntaje crediticio mínimo, permitiendo que un sector más amplio de la clase media pueda acceder a la calificación.

El contexto macroeconómico también juega a favor: la estabilidad del dólar oficial en lo que va de 2026 ha mejorado el poder de compra en moneda extranjera, un factor determinante en un mercado inmobiliario donde las propiedades se tasan históricamente en dólares.

Si bien el crédito hipotecario todavía transita niveles lejanos a sus picos históricos, los indicadores marcan una recuperación progresiva desde su relanzamiento en 2024.

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