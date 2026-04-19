Motochorros al acecho y una seguidilla que preocupa

En las últimas horas se registró un nuevo golpe contra la modalidad de “motochorros” en distintos puntos de La Plata y Berisso, con varios procedimientos que terminaron con aprehendidos, motos recuperadas y delitos frustrados.

Uno de los episodios ocurrió en 154 entre 65 y 66, donde personal policial fue comisionado por el robo de una moto. Al arribar, detectaron a varios sospechosos en la plaza conocida como “La Ripoll”. Al notar la presencia de los agentes, abandonaron el vehículo y escaparon a pie, pero tras una breve persecución lograron interceptar a dos de ellos. Ambos fueron trasladados a la dependencia en el marco de una causa por hurto.

En otro procedimiento, en 151 y 83, efectivos interceptaron a dos ocupantes de una moto que intentaron huir. Tras la verificación, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro activo, por lo que se dispuso su aprehensión.

La misma modalidad se repitió en Villa Ponsati, donde tras un seguimiento policial un sospechoso abandonó una moto con pedido de secuestro y escapó.

El caso más tenso se dio en 71 entre 26 y 27, cuando tres sospechosos en una moto intentaron concretar un robo. La situación derivó en tiros y una persecución que terminó con dos de los implicados detenidos y uno de ellos herido.

Lejos de ser hechos aislados, los episodios exponen cómo la modalidad de los motochorros no solo se mantiene vigente en la región, sino que además muestra un preocupante nivel de reiteración y violencia, con robos y persecuciones.