Motochorros al acecho y una seguidilla que preocupa

Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo
Una disputa libertaria salida de control y los mensajes que retumban en el peronismo
Inflación alta, consumo en baja y malestar en alza, las señales que inquietan a Milei
Depresión, psicosis y ansiedad posparto: cuando la maternidad se vuelve un riesgo
Estacionamiento: lo que hacemos, lo que suponemos... y lo que dice la ley
Los clubes de barrio también tienen propuestas para los mayores
Peñas con ritmo platense: la trama que sostiene el folklore y el encuentro
Asbesto en la Región, un enemigo casi invisible en el aire que es un riesgo sanitario subestimado
Una ráfaga de amor que duró toda la vida: se conocieron y en tan sólo 6 meses se casaron
VIDEO. Ingenio platense: docentes crearon una web que ayuda con el papeleo del aula
Un “palimpsesto arquitectónico”: la torreta que corona una esquina platense
La oferta o la búsqueda en la era de la IA: guía de soluciones
Yacoub emprende la terminación del Edificio Cross y da una primera señal concreta de solución para las obras paralizadas de ABES
VIDEO. Con ganas y sin brillo: el Lobo logró un triunfo clave
VIDEO. Sangre, sudor y gloria: el Pincha clasificó en Córdoba
La informalidad llegó al nivel más alto desde 2016 y el empleo creció 1%
El Wall Street Journal muy duro con Milei: desgaste, denuncias y fragilidad
Una ley con más de 200 artículos que enfrenta una batalla judicial
Alak pidió unidad en el PJ y un frente amplio para enfrentar a Milei
El FMI vuelve a acercarle el arco a la economía argentina y a Milei
De la reconfiguración de los mercados a las dudas por lo que puede pasar en el país
Crueldad extrema en La Plata: golpean y atan a una jubilada de 96 años
No cesa el drama de la familia del menor que se fuga para drogarse
Frente a la realidad y las crisis. se alza el bastión de la literatura
Música, teatro y cine en la agenda cultural de este sábado en La Plata
El “Cura DJ” deslumbró con un multitudinario show en Plaza de Mayo homenajeando al Papa Francisco
Michael Jackson nunca muere: a pesar de las controversias, el negocio del Rey del Pop solo crece
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En las últimas horas se registró un nuevo golpe contra la modalidad de “motochorros” en distintos puntos de La Plata y Berisso, con varios procedimientos que terminaron con aprehendidos, motos recuperadas y delitos frustrados.
Uno de los episodios ocurrió en 154 entre 65 y 66, donde personal policial fue comisionado por el robo de una moto. Al arribar, detectaron a varios sospechosos en la plaza conocida como “La Ripoll”. Al notar la presencia de los agentes, abandonaron el vehículo y escaparon a pie, pero tras una breve persecución lograron interceptar a dos de ellos. Ambos fueron trasladados a la dependencia en el marco de una causa por hurto.
En otro procedimiento, en 151 y 83, efectivos interceptaron a dos ocupantes de una moto que intentaron huir. Tras la verificación, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro activo, por lo que se dispuso su aprehensión.
La misma modalidad se repitió en Villa Ponsati, donde tras un seguimiento policial un sospechoso abandonó una moto con pedido de secuestro y escapó.
El caso más tenso se dio en 71 entre 26 y 27, cuando tres sospechosos en una moto intentaron concretar un robo. La situación derivó en tiros y una persecución que terminó con dos de los implicados detenidos y uno de ellos herido.
Lejos de ser hechos aislados, los episodios exponen cómo la modalidad de los motochorros no solo se mantiene vigente en la región, sino que además muestra un preocupante nivel de reiteración y violencia, con robos y persecuciones.
LE PUEDE INTERESAR
Juicio por la muerte de Maradona: revés para la jueza María Coelho
LE PUEDE INTERESAR
“Dame la plata o te mato, mirá que te quemo”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí