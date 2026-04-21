Preventiva a un menor por el crimen en City Bell

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Un nuevo capítulo judicial se definió en las últimas horas en el caso del brutal crimen ocurrido en el barrio Savoia de City Bell, que tiene a dos adolescentes implicados. Es que la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dictó la prisión preventiva por 180 días para el menor de 17 años, considerado imputable, y una medida de seguridad por 360 días para el joven de 15, quien no es punible bajo la normativa vigente.
La resolución fue tomada tras la audiencia encabezada por la jueza Lorena Vuotto, en la que la fiscal Carmen Ibarra -titular de la UFI del Joven N° 1- expuso los elementos reunidos durante la investigación y solicitó ambas medidas, que finalmente fueron concedidas.
El hecho que se investiga ocurrió días atrás en la zona de la calle 479 entre 8 y 10, donde la víctima, Claudio Gastón González (48), fue atacada con un arma blanca y falleció a raíz de múltiples heridas.
El episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un hombre gravemente herido en la vía pública.
Al arribar, personal policial encontró a González tendido frente a una vivienda, con una lesión punzante en el pecho y otros cortes.
Fuentes con acceso a la pesquisa, indicaron que pese a la rápida intervención médica, se constató su fallecimiento en el lugar.
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Uno de los datos clave para la investigación surgió del testimonio de un vecino, quien aseguró que la propia víctima alcanzó a identificar a uno de sus agresores -apodado “Ariel”- y advirtió que no actuó solo.
Con esa información, se desplegó un operativo que permitió aprehender a dos sospechosos a pocas cuadras del lugar, en 480 entre 8 y 10.
Según trascendió, uno de ellos tenía manchas de sangre en el calzado.
La principal hipótesis sostiene que el ataque se produjo en el marco de un conflicto vecinal previo, vinculado a una familiar de los adolescentes, aunque los investigadores continúan trabajando para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.
En cuanto al encuadre legal, el caso vuelve a poner en foco el régimen penal juvenil vigente.
Si bien recientemente se promulgó la Ley 27.801, que prevé bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, su aplicación comenzará recién en septiembre.
Por eso, actualmente rige el Decreto-Ley 22.278, que establece que los menores de 16 años no pueden recibir penas de prisión, aunque sí pueden ser alcanzados por medidas de seguridad, como ocurrió en este caso.
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